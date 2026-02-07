國民黨稱3月最後一週完成中市長提名民調》江啟臣：公開民調時間 違背協議

國民黨中央黨部在昨發出新聞稿指出，台中市長提名將在三月底前的最後一週完成民調作業。立法院副院長江啟臣發出嚴正聲明表示，黨中央發布的訊息與協議事項有違。（記者蔡淑媛攝）

國民黨台中市長提名經日前召開第一次協調後，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協商破局，沒有下文，國民黨中央黨部在昨突然發新聞稿指出，有關台中市長提名，經充份溝通與說明後，兩位有意參選同志皆簽署協議，雙方同意在三月底前的最後一週完成民調作業。

江指民調恐失真 楊瓊瓔感謝鄭麗文協調

對於國民黨中央的決定，江啟臣發出嚴正聲明表示，黨中央發布的訊息無疑是對外公開民調時間，讓民調受外力介入，致民調結果失真。這已明顯與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

楊瓊瓔表示，感謝黨主席鄭麗文、黨中央及台中市黨部主委蘇柏興居中協調，把事情談清楚，為黨內整合奠定基礎。

國民黨組發會則回應江啟臣指出，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一週，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容，如果有意參選同志還有疑慮，組發會願意隨時說明。

國民黨說，未來將由中央提名協調小組儘速邀集兩位有意參選同志，挑定三家民調機構與執行民調檔期，擬於三月底前的最後一週，即三月二十五日至三月三十一日完成民意調查作業。

江啟臣則指出，他基於尊重黨中央，收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，但黨中央稱「擬於三月底前的最後一週完成民意調查作業」，已明顯違背協議事項第二項第二款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

