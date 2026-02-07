為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨稱3月最後一週完成中市長提名民調》江啟臣：公開民調時間 違背協議

    2026/02/07 05:30 記者施曉光、林欣漢、張軒哲／綜合報導
    國民黨中央黨部在昨發出新聞稿指出，台中市長提名將在三月底前的最後一週完成民調作業。立法院副院長江啟臣發出嚴正聲明表示，黨中央發布的訊息與協議事項有違。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨中央黨部在昨發出新聞稿指出，台中市長提名將在三月底前的最後一週完成民調作業。立法院副院長江啟臣發出嚴正聲明表示，黨中央發布的訊息與協議事項有違。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨台中市長提名經日前召開第一次協調後，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協商破局，沒有下文，國民黨中央黨部在昨突然發新聞稿指出，有關台中市長提名，經充份溝通與說明後，兩位有意參選同志皆簽署協議，雙方同意在三月底前的最後一週完成民調作業。

    江指民調恐失真 楊瓊瓔感謝鄭麗文協調

    對於國民黨中央的決定，江啟臣發出嚴正聲明表示，黨中央發布的訊息無疑是對外公開民調時間，讓民調受外力介入，致民調結果失真。這已明顯與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

    楊瓊瓔表示，感謝黨主席鄭麗文、黨中央及台中市黨部主委蘇柏興居中協調，把事情談清楚，為黨內整合奠定基礎。

    國民黨組發會則回應江啟臣指出，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一週，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容，如果有意參選同志還有疑慮，組發會願意隨時說明。

    國民黨說，未來將由中央提名協調小組儘速邀集兩位有意參選同志，挑定三家民調機構與執行民調檔期，擬於三月底前的最後一週，即三月二十五日至三月三十一日完成民意調查作業。

    江啟臣則指出，他基於尊重黨中央，收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，但黨中央稱「擬於三月底前的最後一週完成民意調查作業」，已明顯違背協議事項第二項第二款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播