同框盧秀燕、江啟臣 谷立言：台美邁向黃金時代

立法院副院長江啟臣（左二）昨邀請美國在台協會處長谷立言（右一）赴台中參訪機械產業並參加座談會，台中市長盧秀燕（右二）等人也出席。（記者廖耀東攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天到台中參訪機械產業，他表示，台灣與美國已經在邁向黃金時代，美國特別重視安全可靠的供應鏈，台灣則是非常可靠、非常可信賴的夥伴，台美除了在半導體或AI產業合作，也將在實體AI、高階機器人合作，協助美國達到川普總統再工業化目標。

傳盧三月訪美 谷立言︰歡迎

谷立言與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣昨同台，席間盧秀燕頻頻與谷立言互動。針對傳出盧秀燕三月訪美，谷立言說，「我們歡迎她的訪問」；盧秀燕表示，長期以來台中和美國的關係就非常良好，互動很密切，就是要把餅做大，希望我們國家、台中能夠更繁榮、安全；她也感謝美國在台協會對台中的重視和友好，半個月內三度到訪台中，期待與台中的產業深化合作，這是對台中製造業實力最大的肯定。

針對台美關系，谷立言強調，台灣與美國已邁向黃金時代，去年台灣變成美國第四大的貿易夥伴，美國也是台灣最大的出口目的地，台灣最大投資來源。

谷立言指出，台美不僅在半導體、AI產業合作，現在有更多的機會結合美國與台灣互補經濟，特別在實體AI，美國需要很高階的機器人、機械能力，台灣有非常強的產業與經驗，有助實體AI產業，幫助美國再工業化。在此前提下，美國需要自動化技術，台灣能協助美國達到川普總統再工業化的目標。

谷立言也說，美國現在特別重視安全可靠的供應鏈，以前很多美國的公司最重視成本，現在轉為重視安全，他強調，台灣是非常可靠、非常可信賴的夥伴，他認為在建立安全的供應鏈，台灣可以扮演非常重要的角色。

盧秀燕則說，台中有機會成為「AI機器人之都」，因為產業聚落完整，從半導體到精密機械，台中有機會把研發、設計、製造一條龍串起來，把想法變成產品推向世界，另也與台中十七所大學合作準備人才，且台中是全台第二大城市，智慧製造、物流、醫療等場域豐富，是AI機器人落地驗證的最佳舞台。

