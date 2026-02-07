台美關稅協定 月中可簽署 江啟臣：立院應儘速批准

立法院副院長江啟臣表示，詢問AIT處長谷立言確認，台美關稅協定在月中可簽訂，立院應該可以儘速批准。（記者蔡淑媛攝）

台美關稅談判底定，正待簽署協定，曾主張嚴審的立法院副院長江啟臣昨邀請美國在台協會處長谷立言參訪台中機械產業，他表示，經詢問谷立言，確認協定應可在月中簽訂，「立院這邊應該可以儘速批准」，讓產業有穩定的基礎方向。

協定生效 讓產業有穩定方向

台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為十五％ 且不疊加原有的最惠國待遇稅率、半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資二五〇〇億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高二五〇〇億美元的企業授信額度等共識，正待簽署台美對等貿易協定。

江啟臣昨邀請谷立言參訪台中機械產業，以及參加AI機器人產業論壇。江主動提及，去年台灣受到關稅挑戰，台美關稅談判雖然底定，但還沒簽定，與谷處長再度確認，應在月中可以簽定，「立院這邊應該可以儘速批准」。

江：台中可發展機器人產業

江啟臣說，台中產業要找到下一個世代產業發展的利基，由於美國軟體發展快速，生成AI要發展到實體AI，需要軀幹，台中的強項產業包括機械、機器、零組件、光學、航太等，有助機器人發展，希望未來將台中打造AI機器人的智慧園區，在下一個世代產業，台中成為機器人產業的心臟。

江啟臣也提及早在去年農曆年間的春酒餐會，就向谷介紹台中擁有精密機械、光學、航太等完整聚落；今年一月兩人共進早餐時，他還未開口，谷處長就主動表示台中是台美合作發展實體AI非常好的地方，雙方一拍即合，促成這場指標性的座談會。

