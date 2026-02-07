藍白持續擋國防預算 美下通牒 3軍售案有效期至3/15

「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，美政府向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。圖為實彈射擊的M109A7自走砲。（取自美軍DVIDS網站）

藍白持續阻擋國防特別預算條例草案，導致對台重大軍購計畫受到嚴重延宕。國防部昨表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等三項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年三月十五日。若立法院無法推進審議，導致我方未能在效期內簽署，恐面臨全案取消風險。

M109A7自走砲等3案 美提發價書

國防部表示，依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於三月三十一日支付首期款。面對在野黨持續杯葛，美方此舉形同做出表態；國防部強調，將向美方積極爭取展延效期，但相關預算若無法通過，將進一步影響我提升不對稱戰力裝備之籌獲。

行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，為期八年、新台幣一．二五兆元，送交立法院審議，但藍白立委持續阻擋，至今已封殺十次。

若立院無法推進審議 可能全案取消

國防部昨強調，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，也將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

賴清德總統昨前往台中海軍小雪山雷達站勗勉官士兵時也說，期盼不分朝野都能支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

