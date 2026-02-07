為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    《3天兩度站台助綠小雞》 不選台北市長 王世堅︰我雄性非母雞

    2026/02/07 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    下屆台北市長選戰，民進黨人選未定，引發基層焦慮，先前媒體詢問前立委段宜康，台北市是否由行政院副院長鄭麗君出征，段語帶玄機說「大家心裡有數」；昨天段宜康陪同市議員擬參選人馬郁雯（中正萬華）、陳又新（內湖南港）到台北市黨部領表登記又被詢問，他強調，基層焦慮黨中央都有看到，盼多給點耐心。而民進黨部開放登記參選議員三天來，立委王世堅就兩度陪同參選人同台造勢，儼然母雞形象，但他維持一貫說法，強調自己是「雄性」，不是「母雞」。

    對於三天兩度站台，被解讀儼然母雞形象，王世堅連忙喊「絕對不敢」，並說自己是雄性，不是母雞，民進黨隨便舉都有比他優秀的人才，在場的立委莊瑞雄就是其一。

    段宜康表示，支持者的焦慮黨中央都有看在眼裡，但候選人要產生不是容易的事，尤其又是首都台北市，本就有一定的過程，這也是選戰的一部分，請大家期待，民進黨會推出最優秀的人選。莊瑞雄也說，大家都在猜候選人，但過去六都市長候選人提名都沒這麼早，呼籲民進黨支持者不用擔心，尤其在台北市一定會推出強棒，不會是阿貓阿狗，一定讓大家眼睛為之一亮。

