    李貞秀國籍爭議 民進黨團行文韓國瑜 若違法應解職

    2026/02/07 05:30 記者李文馨／台北報導
    立法院民進黨團發函要求立法院長韓國瑜應責成立法院有關單位儘速查明李貞秀國籍問題，若經查明不符「國籍法」的規定，應立即予以解職。（陳培瑜辦公室提供）

    民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，內政部已兩度發函立法院仍未獲回應，立法院民進黨團昨行文立法院長韓國瑜，要求根據國籍法第廿條相關規定，應責成立法院有關單位儘速查明李貞秀國籍問題，若經查明不符規定，應立即予以解職。

    民進黨立委林楚茵指出，李貞秀在二〇二五年三月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表她在二〇二四年一月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，也就是說，「李貞秀沒有資格擔任不分區立委，解職是假議題，因為自始至終就不應當選。」

    李貞秀回應說，在她那個年代，行政機關未嚴格要求陸配在領取台灣身分證前必須提交「放棄大陸戶籍證明」，受影響者多達一萬餘人，這源於內政部早年的行政疏失；而她被民眾黨提名為不分區立委後，賴政府找陸配麻煩才搞這個「清算」，不然那麼多年也沒作為，批賴政府無視法律不溯及既往原則，行政手續勞民傷財。

    對此一重大國家認同爭議，台灣北社等本土團體昨召開記者會呼籲，在李貞秀的資格爭議尚未釐清前，相關單位應設置不得接觸國家機密、不得質詢政府官員、不得介入涉及國安或機密程序等防火牆，以維護國家安全；總統府資政沈國榮也透過聲明表示，將聯合各界人士依法提告，不容立院知法違法、亂紀行為一再重演。

    台灣北社理事長、醫師羅浚晅說，李貞秀至今仍未提出放棄中國國籍的法律證明，其遞補資格存在嚴重的法律瑕疵；而這不只是行政程序問題，而是對中華民國憲政體系的公然挑釁，呼籲立法院應立即暫停李貞秀的職權行使，包括禁止其接觸國防與外交等國家機密、禁止質詢相關官員，以防堵潛在的國安風險。

