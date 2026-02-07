美國國會報告：台灣預算僵局 引外界質疑自身防衛能力

美國國會研究處最新公布報告指出，解放軍目前或不久將具備對台發動一系列軍事行動的能力，不過，台灣政府與在野黨控制的立法院在國防預算上存在分歧，將使外界質疑台灣能否充分資助自身防衛。（路透資料照）

美國國會研究處最新公布報告指出，觀察家評估，解放軍目前或不久將具備對台發動一系列軍事行動的能力，包括飛彈攻擊、奪取離島、實施封鎖，以及兩棲登陸並占領台灣本島。不過，台灣政府與在野黨控制的立法院在國防預算上存在分歧，將使外界質疑台灣能否充分資助自身防衛。

美國國會研究處這份「台灣：防衛及軍事議題」報告，提到二〇二三年，時任美國中央情報局局長伯恩斯表示，中國國家主席習近平已指示解放軍「在二〇二七年前做好成功入侵台灣的準備」；伯恩斯指出，這是與軍事能力相關的目標，未必代表習近平有意實際入侵。

請繼續往下閱讀...

報告並說，面對中國的侵略威脅，台灣擁有一些防衛優勢，包括美國的政治與軍事支持，以及地理位置。而台灣已採取措施強化軍事戰備，並增加國防預算。去年十一月，賴清德總統提出約四百億美元的特別預 算，計畫在八年內分期撥付，以補充一般性國防預算。

美國會研究處指出，台灣在落實國防目標上面臨許多內部挑戰，決策者對如何有效嚇阻中國也存在分歧。儘管台灣兩大政黨都表示支持增加國防投資，但執政黨與在野黨控制的立法院在多項問題上仍存在分歧，包括前述特別預算，外界因此對台灣能否充分資助自身防衛能力產生疑慮。

此外，台灣軍隊在招募、訓練與留用人員方面仍面臨困難，一些觀察家認為民防準備不足，而能源、糧食、水資源、通訊及其他基礎設施也易受外部破壞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法