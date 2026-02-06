川習通話》賴清德：四個不變 台美關係堅如磐石

賴清德總統昨天在彰化縣的「產業關懷之旅」座談時強調，美中台三邊關係，維持「四個不變」，台美關係堅如磐石。（取自總統府官網，本報合成）

籲在野黨勿因兩岸合作 推遲審查總預算、國防特別預算

針對美國總統川普與中國領導人習近平通話，賴清德總統昨天在彰化縣的「產業關懷之旅」座談時強調，美中台三邊關係，維持「四個不變」，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國人民共和國的一部分，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

台美之間也有很好溝通管道

賴清德表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係，維持「四個不變」。

賴總統指出，第一個不變，就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國人民共和國的一部分，事實不變；第二個不變，就是美國基於台灣關係法，以及六項對台保證，承諾不變；第三個不變，就是美國基於國家安全戰略、以及國防戰略，結盟友盟國家，集體防禦責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變；第四個不變，就是台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。希望國人同胞都能夠支持政府，支持國家，「讓我們一起攜手前進，國家一定可以越來越好」。

針對習近平要求川普慎重處理美國軍售台灣問題，而在野黨也在立法院十次阻擋國防預算特別條例，賴清德說，要進行兩岸交流合作，一定要先把「正事」辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算，一定要順利審查通過，才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險，在野黨不要因為要進行兩岸合作，就推遲審查中央政府總預算與國防特別預算。

中方的九二共識就是一國兩制

他也說，關於九二共識，習近平已經多次說明就是「一個中國」原則，台灣方案就是「一國兩制」，完全沒有中華民國表述空間；在這個狀況下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，就真的是中國人，也就是積極在推展兩岸統一。

賴強調，他過去在醫院服務，常提醒病人，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德總統昨天在彰化縣的「產業關懷之旅」座談時強調，美中台三邊關係，維持「四個不變」，台美關係堅如磐石。（記者顏宏駿攝）

