新聞分析》這兩個中共軍頭「危險」

習近平對於解放軍內部的清洗進入新的階段，下一梯次有兩個軍頭備受外界矚目，一個是軍委副主席張升民（右），一個是東部戰區司令員楊志斌（左）。（美聯社檔案照，本報合成）

記者鄒景雯／特稿

一月二十四日中共官方宣布中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立雙雙接受調查之後，習近平對於解放軍內部的清洗進入新的階段，下一梯次有兩個軍頭備受外界矚目，一個是軍委副主席張升民，一個是東部戰區司令員楊志斌，他們的未來，恐怕已經是時間的問題。

張升民在去年（二〇二五）十月的中共四中全會後，才由軍委紀委書記的職務升任現職，接替被開除黨籍的何衛東，雖然是短短幾個月的「新鮮人」，不過這可不是其起碼任期的保障，因為紀律檢查與反腐是他長期肩負的責任，張又俠沒有在其手裡被揪出，竟然要勞動到習近平的禁衛軍直接逮人，張升民若不會冷汗直流，才是怪事。

張升民若被追究包庇、放水或失職，只是習近平勾勾手的事，張至今未遞補為中央政治局委員，反映了政治信任與政治分量的雙重風險，所謂「人人自危」，張升民並無法倖免，這是張又俠事件給所有解放軍將領的示警。如果張升民也倒了，七人中央軍委會真的成了習近平「孤家寡人」一人決斷的局面。

另一個面臨「險境」考驗的是楊志斌，他更是新官，去年十二月才晉升上將，接替因貪腐倒台的林向陽。在人脈背景上，他與習家班距離較遠，反而與已經下馬的何衛東關係較深，去年底才獲拔擢，馬上就主持一二二九所謂「正義使命」環台軍演，卻動用多管火箭，施壓我二十四浬鄰接區內，惹怒美國國務院發言批評，如此「表忠」戲碼，符合習近平的戰略主調嗎？恐怕存在有很大的矛盾，有待收拾。

此外，張又俠與劉振立在軍中所累績龐大的系統，實在盤根錯節，大樹倒了，猢猻全都要逐一遭殃，這是免不了的血腥過程，這個部分勢必會繼續蔓延下去，一時半刻不會結束。

值得後續觀察的是，不論整肅範圍多大，今年下半年的中共「五中全會」，至少要優先增補另一位軍委會副主席和參謀長，否則會連軍委會的基本運作都沒有辦法進行。至於軍委會的各部門，包括後勤、訓練管理、政治工作等，恐怕都要到明年的二十一大前，才有可能慢慢補實、就定位。

習近平這次的斷然下手，基於權力邏輯，不容許任何勢力「獨大」，清理的行動會演成「新常態」，解放軍聯合作戰的能力培養，至少需要二、三年的時間，在這個「空檔」，台灣務必要抓緊時間，快速提升關鍵戰備到解放軍無法輕舉妄動的程度，才是最根本的明哲保身之道。

