《基隆綠營議員初選登記》2美女刺客 朱書昕、吳巧瀅吸睛

民進黨基隆市議員初選登記將於今天截止，朱書昕（左）和吳巧瀅（右）昨聯袂前往登記。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市議員初選登記將於今天截止，昨已有十人完成登記，包括兩位美女刺客朱書昕、吳巧瀅聯袂前往市黨部登記，強調長期在基層耕耘，關心弱勢族群與婦幼健康等議題，希望能為市民服務。安樂區市議員吳驊珈昨天也完成登記，目前安樂區有五人登記，形成五搶三局面，將是唯一辦初選的選區。

吳驊珈完成登記 安樂區五搶三

朱書昕登記參選暖暖區、吳巧瀅登記參選中山區，兩人長得清秀很吸睛，朱書昕手持「暖暖有愛 從昕開始」、吳巧瀅拿著「巧心服務 瀅在中山」一起完成登記。

朱書昕是國立台北教育大學碩士，是前市議員、現任市黨部林明智的妻子，擔任過議員助理，成立我愛暖暖志工協會；吳巧瀅說，她來自單親家庭、從小受到家扶中心的幫助，出社會後就投入弱勢族群關懷活動，也成立基隆市關懷婦幼發展協會。吳驊珈昨天也完成登記，她說剛上任時，好友送她一幅莫忘初衷的畫，她一直放在桌上提醒自己，秉持「安樂我的家，服務找驊珈」的初心，一路走到現在。

國民黨市議員提名尚未公告時程，不過市黨部主委林沛祥曾說過「現任優先」。

