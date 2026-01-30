為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《基隆綠營議員初選登記》2美女刺客 朱書昕、吳巧瀅吸睛

    2026/01/30 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨基隆市議員初選登記將於今天截止，朱書昕（左）和吳巧瀅（右）昨聯袂前往登記。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市議員初選登記將於今天截止，朱書昕（左）和吳巧瀅（右）昨聯袂前往登記。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市議員初選登記將於今天截止，昨已有十人完成登記，包括兩位美女刺客朱書昕、吳巧瀅聯袂前往市黨部登記，強調長期在基層耕耘，關心弱勢族群與婦幼健康等議題，希望能為市民服務。安樂區市議員吳驊珈昨天也完成登記，目前安樂區有五人登記，形成五搶三局面，將是唯一辦初選的選區。

    吳驊珈完成登記 安樂區五搶三

    朱書昕登記參選暖暖區、吳巧瀅登記參選中山區，兩人長得清秀很吸睛，朱書昕手持「暖暖有愛 從昕開始」、吳巧瀅拿著「巧心服務 瀅在中山」一起完成登記。

    朱書昕是國立台北教育大學碩士，是前市議員、現任市黨部林明智的妻子，擔任過議員助理，成立我愛暖暖志工協會；吳巧瀅說，她來自單親家庭、從小受到家扶中心的幫助，出社會後就投入弱勢族群關懷活動，也成立基隆市關懷婦幼發展協會。吳驊珈昨天也完成登記，她說剛上任時，好友送她一幅莫忘初衷的畫，她一直放在桌上提醒自己，秉持「安樂我的家，服務找驊珈」的初心，一路走到現在。

    國民黨市議員提名尚未公告時程，不過市黨部主委林沛祥曾說過「現任優先」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播