為黨產、中天、顏寬恒解套 藍白闖3惡法 民團今集結立院抗議

好民文化行動協會等公民團體連署反對國民黨將附隨組織財產「合法化侵吞」，昨日公布連署結果，國內外共103個民間團體、逾1500位個人（含團體代表人）參與。 （好民文化行動協會提供）

立法院今將進行本會期最後一次院會，藍白將清倉爭議法案。民進黨示警藍白恐強推惡法，包含為不當黨產續命的「黨產條例修正草案」、為紅媒開後門的「衛星廣播電視法修正草案」、意圖使涉貪立委脫罪的「立法院組織法修正草案」。台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今號召民眾赴立院抗議，譴責藍白企圖讓立法院淪為特權院、解套院。

在野強推爭議法案 綠營：堅持到底

面對國民黨與民眾黨強推爭議法案，立院今勢將掀起表決大戰，民進黨團強調會堅持到底，積極爭取論述並祭出議事策略。立院情勢山雨欲來，朝野黨團已全面動員，立委也有鏖戰到深夜的準備。

請繼續往下閱讀...

經民連昨指出，國民黨立委羅智強、翁曉玲等人提案「衛星廣播電視法修正案」即中天條款，試圖推翻最高行政法院裁定，讓中天重新上架，更規定換照申請以准予換照為原則，等同取消電視台的評鑑，並內定換照及格，等同徹底閹割NCC的換照審查權，為紅媒大開紅色通道。

民團譴責藍白：讓立院淪為解套院

經民連續指，國民黨立委牛煦庭所提助理費除罪化修法，則將國庫發給助理之薪資，重新定位為立法院對委員個人的補助費用，恐讓涉嫌詐領助理費的國民黨立委顏寬恒得以脫罪。國民黨立委游顥所提「黨產條例修正草案」則為欲將救國團、婦聯會過去不當取得的財產合法放回口袋，公然踐踏轉型正義。

經民連痛斥藍白全然無視攸關國家發展的總預算、國防特別條例，卻將國會公器淪為掩護不義、圖利權貴的工具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法