吸收6退伍軍士官當共諜 復康聯盟黨主席屈宏義 判刑10年定讞

「復康聯盟黨」黨主席屈宏義收受中共資金，在台發展中共的「武力內應組織」，判刑10年定讞。（資料照，取自YOUTUBE）

「復康聯盟黨」黨主席屈宏義收受中共資金，在台發展中共的「武力內應組織」，吸收六名退伍軍人，指示成員拍攝美國在台協會AIT、軍事基地照片並測繪座標圖，甚至想成立狙擊隊伺機狙殺「台獨分子」，引十萬解放軍攻台；高等法院台中分院去年六月依違反國家安全法之發展組織罪，將屈宏義判處十年有期徒刑，六名加入組織的退役軍士官各判三年半至八年半；最高法院昨駁回七人上訴定讞。

收受中共資金 發展內應組織

六名退伍軍士官共犯的確定刑期，黃桂坤八年六月徒刑，戴學文、林健華八年，朱賢寰、余天民七年，廖永清三年六月。

台中高分檢調查，六十二歲屈宏義為退役校級軍官，退伍後到中國經商，二〇一九年接受中共解放軍情治機關「深圳新四軍研究會」首長「張叔叔」張昌國的金錢與指示，在台吸收退伍軍人發展內應組織。

甘為對岸效命 6退官都判刑

屈男吸收黃桂坤等六名退役軍士官加入當幹部，指示收集少將以上名冊，拍照並繪製AIT台北辦事處、阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、屏東恆春三軍聯合訓練基地、指揮部等軍事據點的座標圖資，屈再以微信傳給張昌國。屈又以微信支付收取對方的一九〇萬元台幣，又透過地下匯兌收受十五萬人民幣（約台幣六十七萬元）經費，於二〇二三年成立「復康聯盟黨」，推派藝人劉尚謙等三人參選立委但失敗，檢方認為三人不知情不起訴。

此外，屈宏義還撰寫復康聯盟規劃案、中華統一運作計畫、統一作戰行動指導綱要等計劃，規劃發展組織、成立政黨、建立內應武裝力量等援共行動，計畫引十萬解放軍攻台。

