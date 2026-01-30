藍營北市至少提31人 藍白合難解

國民黨中常會廿八日通過今年六都直轄市議員選舉的提名辦法草案，台北市黨部主委戴錫欽也多次強調，單獨過半是首要目標，至少會提出卅一人。不過「藍白合」在議員選舉上問題難解，尤其中正、萬華區更與民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案息息相關，包含國民黨籍議員應曉薇也涉案、同黨議員鍾小平告發柯圖利；過去揭露柯文哲「小沈一五〇〇」新聞的前主播馬郁雯也投入民進黨初選；柯的子弟兵，民眾黨前發言人吳怡萱也在此耕耘四年以上。吳就說，藍白合大框架下「張開雙手」歡迎市長蔣萬安站台，但唯獨鍾小平要排除在外。

中正、萬華區 與柯京華城案息息相關

二〇二二年選舉，國民黨台北市議員取得卅一席，順利達標單獨過半，北市黨部指出，「N+1」是大方向，會綜合評估各選區狀況提出最妥適人選。

請繼續往下閱讀...

吳怡萱昨日受訪就說，藍白合是大方向，但唯獨鍾小平例外，因為鍾對柯文哲的抹黑，已經造成民眾黨不可逆的傷害，就算有道歉也不到位。她並強調，政黨合作不是全面無條件支持，民眾黨看待藍白合作，首先會以政黨主體性為優先，再來監督政府提出的政策是否良善。

鍾小平曾猛打京華城案，後續雖有道歉，多數民眾黨支持者不買單；鍾受訪表示，多席次選舉要各自努力，但「非綠平台」都是一家人，拿他當目標博取曝光無所謂，未來柯文哲如願意幫忙站台他也很歡迎，但他不會主動邀請。

此外，該區還有同案被告應曉薇，傳可能交棒女兒應佳妤，而應曉薇本屆是該區第一高票當選，地方實力不容小覷。過去追查京華城案，並報導「小沈一五〇〇」的馬郁雯也在該區選舉，中正、萬華區二〇二六選情，與柯文哲、京華城案關係呈千絲萬縷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法