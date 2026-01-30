為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營北市議員提名25席 減少1席

    2026/01/30 05:30 記者何玉華／台北報導

    大安、文山從5席減為4席 採精準原則 近三屆已逐屆減少提名

    民進黨公布今年底直轄市提名名額及作業時程，台北市議員將提名廿五席，較本屆廿六席減少一席，即大安、文山區從五席減為四席，其他選區維持不變。市黨部主委張茂楠表示，提名席次考量「實力原則、精準提名」；其中內湖、南港區提名四席，目前四人表態，有可能是唯一不辦初選的選區。大安、文山提名雖少一席，因現任趙怡翔辭職，新人仍有兩席出線機會。

    大安文山多屆提名5席 當選3席

    民進黨二〇一四年提名廿七席（未含原住民）全部當選仍未過半；本屆共提名廿六席（未含原住民），當選廿一席；今年提名廿五席（未含原住民），因大安、文山區連續多屆都提名五席，當選三席，落選頭皆是民進黨候選人，地方頻有減少提名一席建議。昨公布北市議員提名席次，第一選區（士林、北投）五人；第二選區（內湖、南港）四人；第三選區（松山、信義）四人；第四選區（中山、大同）四人；第五選區（中正、萬華）四人；第六選區（大安、文山）四人，二月四日至十日在市黨部辦理領表登記。

    張茂楠︰平均分配可讓4席全上

    張茂楠說，現在多黨政治，票源分散，大安、文山區扣除社會民主黨議員苗博雅選票，綠軍選票約廿三％，平均分配可讓四席全上。中山、大同選區議員陳怡君因助理費案判刑，輕則停權，重則除名，都無法用民進黨籍參選，此區綠營會很競爭。

    簡舒培︰尊重機制 重要是席次最大化

    大安、文山本屆當選三人，分別為王閔生、趙怡翔、簡舒培；趙怡翔辭職轉任國安會副秘書長，現任剩兩席。

    簡舒培表示，尊重黨內機制，重要是席次最大化。王閔生說，現任跟新人一起初選，提四人有坐三望四機會。

    新人爭取提名 認減少席次過度保守

    但爭取提名的新人詹晉鑒認為，考慮友黨而減少提名是過度保守策略；新人高揚凱認為不管提幾席，都是六人競爭。陳聖文表示，太多人分票可能導致兩人落馬。劉品妡說，席次減少會更緊張，她會一步一腳印走基層。

