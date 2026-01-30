蔡其昌宣布參選黨團總召 柯建銘：按程序協商

立法院新會期將於二月一日展開，民進黨團啟動黨團三長改選。曾任立法院副院長的新潮流系五屆立委蔡其昌昨宣布參選總召，被視為挑戰現任總召柯建銘的連任之路。（資料照、記者田裕華攝）

立法院新會期將於二月一日展開，民進黨團啟動黨團三長改選。曾任立法院副院長的新潮流系五屆立委蔡其昌昨宣布參選總召，被視為挑戰現任總召柯建銘的連任之路。蔡其昌強調，參選是回應黨內的信任與期待，也期盼朝野討論回到制度、理性溝通，以及人民真正關心的事務。

去年大罷免後，黨內釋放換掉總召柯建銘的訊息，但最後並未成真。面對蔡其昌宣布爭取總召，柯建銘受訪回應，按照程序走，就協商，不要急。至於協商結果預計何時出爐？柯僅表示，「還早啦！」黨團人士說明，黨團循例於會期末徵詢幹部人選，待登記截止後再協調；若協調不成，可能於二月廿四日開議前的黨團大會舉行投票。

立法院第十一屆第四會期即將落幕，下週起迎來第五會期。民進黨團日前發函給黨團成員，幹部登記截止時間為三十日下午五時；據黨團組織規程規定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立委達三屆以上者為當然候選人。

蔡其昌昨在臉書撰文表示，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層人員與朋友的關心與鼓勵，希望他多分擔一些責任。他在不同的崗位上都要把人民賦予的工作做好，因此面對大家的勸進，他其實思考很久。

蔡說，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持都是重要的資產，而年輕世代的投入與承擔，是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然、也值得珍惜的。

蔡其昌指出，登記參選的決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能更團結、更有共識。無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。最重要的不是個人的角色，而是大家能不能一起把國家照顧好、把該做的事做好。

蔡其昌不諱言，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。若有機會承擔，期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

