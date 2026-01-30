柯文哲要求中配立委SOP 劉世芳：國籍法規定明確

立法院民眾黨黨團下月將遞補六位不分區立委，其中包括將成為我國首位中配立委的李貞秀（見圖），不過內政部指至今尚未收到她放棄中國籍證明。（資料照）

立法院民眾黨黨團下月將遞補六位不分區立委，其中包括將成為我國首位中配立委的李貞秀，不過內政部指至今尚未收到她放棄中國籍證明。民眾黨創黨主席柯文哲昨要求內政部，針對放棄國籍提出SOP，內政部長劉世芳回應說，國籍法二十條規定很清楚，到職前就要辦理放棄，只是容許有一年時間完成，中華人民共和國國家移民管理局官方網站本來就有中華人民共和國「退籍證書」，可開始進行申請。

劉：中國移民局官網有「退籍證書」 可進行申請

陸委會發言人梁文傑也強調，「申請（放棄國籍）不是用嘴巴說」，內政部早已清楚函示，就職前應提出放棄國籍申請的相關證明文件。政府目前並未收到李貞秀申請取消中國籍文件影本。

柯文哲昨受訪時認為，政府要立委放棄外國國籍但步驟說不清，質疑「民進黨是要讓人民活不下去嗎？」，呼籲陸委會、內政部提出明確SOP圖，讓人民知道如何守法。

劉世芳對此表示，法律就是法律，不是所謂SOP，國籍法二十條很清楚，適用所有其他外國國籍者，如前立委李慶安被取消立委資格，就是因為牴觸國籍法中雙重國籍問題。放棄中華民國以外國籍，是為了對中華民國主權政府表示效忠，這不是SOP，而是法律明確規定。

媒體詢問目前是否有在台從政中配拿到放棄中華人民共和國國籍證明並提交給內政部？劉世芳 說，目前沒有，但目前也沒人申請。

內政部戶政司長陳永智則強調，李貞秀須在就職前辦理放棄外國國籍，如果沒有做到，就不符國籍法第二十條規定，內政部前天已再次發函給立法院說明，立委就職時應依「國籍法」第二十條規定辦理。

內政部次長董建宏也說，依據國籍法，李貞秀必須在就職前提出聲明，就職一年內要完成相關手續，李就職後，內政部會行文立法院，了解她是否放棄他國國籍，追究時間為一年。

