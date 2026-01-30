黨產條例修正案將闖關 黨產會：附隨組織恐全面敗部復活

黨產會主委林峯正表示，救國團有拿走國家的財物，到現在還沒有交回來。（資料照）

立法院昨朝野協商「黨產條例」修正案，由於協商破裂，國民黨今恐強行三讀闖關。黨產會擔心，此次修法就算過去已經判決確定，都有起死回生的可能。救國團只是障眼法，目的是附隨組織全面敗部復活，這將導致高達數百億元之不當黨產無法追討。如果修法通過，以救國團而言，國家將損失至少現金十六億元，土地二八二四坪，建物一萬九六一五坪這些損失將由全民負擔。

林峯正：救國團拿走國家財物 還沒交回來

對於國民黨意圖闖關強修黨產條例，公民團體連署表達強烈抗議。好民文化行動協會等團體昨公布連署結果，國內外共有一〇三個民間團體、逾一千五百位個人（含團體代表人）參與，強調歷史正義不容分贓，呼籲藍白在國會懸崖勒馬，切莫在最後一刻強行表決，「合法化侵吞」全民財產。

請繼續往下閱讀...

立法院昨朝野協商黨產條例。國民黨立委游顥提案修改黨產條例第四條，限縮條例適用組織定義，新增「曾隸屬於國家者，不在此限」；第卅四條並增訂回溯條款。不過，游顥原提案將第四條條文「指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營」中的「或」改為「及」，昨再提修正動議，決定維持現行條文，讓修法適用範圍僅限於救國團，排除被質疑的婦聯會部分。

游顥會中點名民進黨團幹事長鍾佳濱是屏東救國團的副主委，希望還救國團及公益團體一個公道。鍾佳濱回應，救國團侵奪的財產還掛在它的帳下，不要以為金盆洗手，過去的不義之財就可以不用歸還，「現在做公益的人，不能成為國民黨的遮羞布」。

黨產會主委林峯正也直言，縱然是公益團體，也不妨礙它成為一個政黨的附隨組織，不能以它是公益團體，它就不是政黨的附隨組織。「公益性的團體也不妨礙它以前在黨國威權時代從國家不當取得財產」。

林峯正強調，在黨國威權時代，救國團有拿走國家的財物，到現在還沒有交回來，黨產會要求救國團交回來的，「都是當時在威權時期從國家取得的財產」，具體證據和事實都在黨產會的處分書中。

林峯正也質疑，二〇一六年北市府和救國團約定，因當初建劍潭青年活動中心是用國家的預算，所以救國團和當時北市府成立一個贈予契約，要求在八年內把建物交還給台北市政府。但至今已經過了一年一個月沒有點交，救國團的特權還是現在進行式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法