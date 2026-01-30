今法案大清倉 藍營將備戰到深夜

立法院本會期延會至卅一日期滿，今天最後一次院會將進行法案大清倉。圖為立法院長韓國瑜昨主持朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

立法院本會期延會至卅一日期滿，今天最後一次院會將進行法案大清倉，藍白欲三讀闖關的法案包括衛廣法（中天條款）、黨產條例（救國團條款）、立法院組織法（助理費除罪化）、住宅法、藥事法、藥害救濟法等。由於部分三讀後發言登記踴躍，加上需逐條表決，國民黨團已請立委預留時間到廿三時五十九分，備戰到深夜。

民眾黨團投票意向 今早說明

立法院長韓國瑜週三、週四密集協商「衛星廣播電視法部分條文修正草案」、「住宅法部分條文修正草案」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」，前兩者部分條文有共識、部分沒共識，黨產條例則是沒有共識，全部交由今天院會處理。

有關助理費除罪化的「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用。立法院司法及法制委員會昨協商時，民進黨立委質疑恐讓立委將公款視為私有，詐領助理費「除罪化」，最終朝野協商無共識而破局。由於草案已過了一個月的冷凍期，最快可於今天院會闖關。

昨天朝野協商黨產條例後，國民黨團也突然送件要求盡快協商「立法院組織法修正草案」。韓國瑜現場徵求各位黨團是否同意立即協商，民進黨團書記長陳培瑜大喊「不同意」，並向韓喊話，「明天（指今天）不要再舉行那個助理費的過水協商，我先公開說喔院長。」

據了解，今天將處理的法案，藍白已有初步討論結果，投票方向應該會一致。不過，對於法案確切投票意向，民眾黨團表示將於今早召開記者會說明。

