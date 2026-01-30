防藍白清倉「惡法」 綠祭甲動

民進黨立院黨團昨日召開「惡法清倉．國家遭殃．藍白劣行．全民追究」記者會。（記者方賓照攝）

民進黨團將論述戰 堅持到底

今天是立法院本會期最後一次院會，料將上演表決大戰。民進黨團盤點，藍白立委可能聯手闖關的「惡法」，包括為救國團黨產解套的「黨產條例」，為中天復台的「衛廣法」，以及助理費除罪化的「立法院組織法」等三項爭議修法。為此，民進黨團除預備一早搶先遞出議程草案，並發布甲級動員令，爭取表達反對論述、堅持到底。

政院籲審總預算 非爭議法案

行政院發言人李慧芝昨也呼籲，立法院應該把握剩餘的會期時間，盡速審議今年度中央政府總預算案，而非爭議法案。

針對國民黨立委提案修改「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，民進黨團副書記長張雅琳指出，救國團與婦聯會過去長期佔用國有地與強徵勞軍捐，甚至要求國防部零成本購置房產，且大法官已宣告「黨產條例」合憲，追討資產應回歸長照、社福與公共建設；國民黨急於修法，是為拿回資產投入年底的地方選舉，是對國家與人民的不公義。

民進黨團幹事長鍾佳濱則點名「中天條款」，藍白在相關行政訴訟尚未終結前，試圖修「衛星廣播電視法」讓中天恢復新聞頻道的權利，是對新聞自由的倒退。鍾並以近期的青提葡萄事件為例，質疑中天配合國台辦發言操作風向，若修法通過，無疑是讓「紅色協力者」在台擴張。

民進黨政策會執行長吳思瑤則說，藍白欠了人民三兆元總預算案未審，「欠錢毋通欠過年」，會期末又企圖夾帶極具爭議的法案過關。「黨產條例」大搬四百億元讓國產變黨產；「衛星廣播電視法」讓中天復活並享有萬年特權；國民黨立委牛煦庭則以逕付二讀，偷渡立委陳玉珍提出的助理費除罪化。她批評，藍白執意卡住民生預算，難道只為了肥自己的黨、肥自己的立委、肥自己的友好媒體。

針對院會攻防態勢，民進黨團書記長陳培瑜說，民進黨團會堅持到底，積極爭取發言論述的時間和空間，也會搶先遞出議程草案，力拚今年度總預算案、國防特別條例等付委審查。

今日院會藍白擬強推爭議修法

