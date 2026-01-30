兩檢察官赴中旅遊 旅館內遭國安盤查

針對我國兩名檢察官赴中旅遊遭當地國安盤查，陸委會發言人梁文傑昨呼籲公務員，沒事儘量不要赴中。（記者陳志曲攝）

中國對我國滲透無孔不入。陸委會發言人梁文傑昨日指出，兩名我國業務無涉共諜、國安案件的新進檢察官一月初赴中旅遊期間，遭當地國安人員盤查、詢問。梁文傑呼籲公務員，不要以為自己職務不夠高、沒有接觸國家機密，就不會有遭中國監控調查的風險，建議公務員沒事儘量不要赴中。

梁文傑籲沒事盡量別去

梁文傑指出，這兩名新進檢察官今年一月初赴中國河南省旅遊期間，當地國安人員至下榻旅館內盤查，詢問包括在服務機關所任職位、兩岸共打訊息，並要求兩人加入微信帳號，所幸兩人有警覺，拒絕中共國安人員要求。

請繼續往下閱讀...

陸委會近期製作「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求簽收。梁文傑表示，該告知書的目的為，希望公務員收到後，「以後不要說不知道」，若未來在海關被擋住，或因為沒有請假而被處分，就不要說不知道相關規定。

梁文傑說，由於各機關先前被監察院糾正，過去對公務員赴中相關規定未嚴格執行，因此陸委會透過人總通知各個機關，公務員赴中應遵守哪些規定，明定幾職等以上要由中央准許、幾職等只需主管單位准許。部分有兼學校行政職的教師就屬於公務員，必須按照公務員相關規範行事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法