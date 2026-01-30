為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    兩檢察官赴中旅遊 旅館內遭國安盤查

    2026/01/30 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    針對我國兩名檢察官赴中旅遊遭當地國安盤查，陸委會發言人梁文傑昨呼籲公務員，沒事儘量不要赴中。（記者陳志曲攝）

    針對我國兩名檢察官赴中旅遊遭當地國安盤查，陸委會發言人梁文傑昨呼籲公務員，沒事儘量不要赴中。（記者陳志曲攝）

    中國對我國滲透無孔不入。陸委會發言人梁文傑昨日指出，兩名我國業務無涉共諜、國安案件的新進檢察官一月初赴中旅遊期間，遭當地國安人員盤查、詢問。梁文傑呼籲公務員，不要以為自己職務不夠高、沒有接觸國家機密，就不會有遭中國監控調查的風險，建議公務員沒事儘量不要赴中。

    梁文傑籲沒事盡量別去

    梁文傑指出，這兩名新進檢察官今年一月初赴中國河南省旅遊期間，當地國安人員至下榻旅館內盤查，詢問包括在服務機關所任職位、兩岸共打訊息，並要求兩人加入微信帳號，所幸兩人有警覺，拒絕中共國安人員要求。

    陸委會近期製作「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求簽收。梁文傑表示，該告知書的目的為，希望公務員收到後，「以後不要說不知道」，若未來在海關被擋住，或因為沒有請假而被處分，就不要說不知道相關規定。

    梁文傑說，由於各機關先前被監察院糾正，過去對公務員赴中相關規定未嚴格執行，因此陸委會透過人總通知各個機關，公務員赴中應遵守哪些規定，明定幾職等以上要由中央准許、幾職等只需主管單位准許。部分有兼學校行政職的教師就屬於公務員，必須按照公務員相關規範行事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播