國民黨中常委選舉明投票 陳玉珍推薦候選人 遭爆賄選涉統戰

國民黨第廿二屆第一任中常委選舉週六（卅一日）投票，有意爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華選區議員的馬郁雯昨天在臉書發文稱接獲爆料，藍委陳玉珍力挺的國民黨中常委候選人鄧治平，發送超過選舉金額上限的牛肉乾與貢糖、過往出訪中國由統戰部接待，呼籲國安單位徹查。

國民黨昨日回應，目前相關指控皆停留在片面爆料與政治操作層次，這種未審先判、先抹紅再定罪的作法，正是民進黨一貫的政治鬥爭手法。

馬郁雯點名鄧治平 長期接觸中共統戰部

馬郁雯出示「陳玉珍具名推薦鄧治平」參選中常委的禮盒照片，並指內容物包含金門貢糖與牛肉乾，「正在國民黨黨代表圈內大肆發送」，已超過國民黨規定的候選人文宣費用不得超過三十元，「請問鄭麗文主席，您會秉公處理這項明顯的違紀事項嗎？」

馬郁雯並列舉過往鄧治平出訪中國，不論蘭州或福州，接待單位無一例外都是統戰部。「鄧治平是不是國安破口？為什麼陳玉珍要力挺？」

國民黨斥未審先判 民進黨一貫鬥爭手法

對於馬郁雯的指控，國民黨除了反駁是政治操作，也強調，所有中常委參選人都必須遵守黨內相關選舉規範，任何涉及違反規定的檢舉與質疑，黨中央會依照制度與程序處理。

國民黨中央考紀會主委張雅屏則指出，他已經到各縣市舉辦廿場座談會，向所有中常委候選人強調「政黨法」等法律規範，要求所有候選人與黨代表（選舉人）注意選風問題。

另據黨內人士透露，多數中常委候選人都有類似鄧治平的送禮行為，而且都是一般的小禮品，到目前為止還沒有聽到非常誇張的贈禮，在多年黨內選舉文化下，大家也都認為這些贈品就如同一般社團理事改選都有的常態現象，應不至於影響個人投票行為。

