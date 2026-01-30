現地偽裝 雄風發射車展隱身術

海軍「海鋒大隊」展示現地偽裝戰術，現場透過枯枝、樹葉植被偽裝，完美將雄風二型、三型飛彈發射車隱身於防風林邊緣。（記者王藝菘攝）

利用枯枝、樹葉 藏匿防風林邊緣

海軍廿九日舉行春節加強戰備操演，具備岸置反艦飛彈核心戰力的「海鋒大隊」，首度展示現地偽裝戰術。雄風二型、三型飛彈發射車在左營火牛營區現場透過枯枝、樹葉植被偽裝，完美隱身於防風林邊緣。操演亦首度公開「陸用型監偵無人機」實機作業，並結合海上「光六飛彈快艇」，演練對敵船團實施「多彈飽和攻擊」（DTOT），展現濱海打擊作戰的殺傷鏈。

操演想定敵登陸船團進入我方打擊區，海軍隨即派遣首度對外公開操演「陸用型監偵無人機」升空。這款無人機具備垂直起降與定翼巡航複合推進能力，導控距離達一百公里，滯空時間可達六小時。無人機迅速飛抵目標區進行精確識別，並將即時情資透過「部隊覺知應用套件」回傳至指管中心。

確認目標後，指揮官下達攻擊命令，原本隱身的飛彈車迅速移除偽裝，四艘光六飛彈快艇亦緊急出港疾駛至戰術位置。透過精密的火協計算，岸置雄風飛彈與快艇飛彈模擬對同一目標實施「多彈飽和攻擊」，使敵艦防禦系統無法招架。

海鋒第二大隊大隊長宋上校說明，整個擊殺鏈從目標獲得、追蹤、鎖定到攻擊，最後更須由陸用監偵無人機重返戰場執行「戰果評估」，決定是否發動第二波打擊。此次操演充分驗證海軍整合無人載具、岸置飛彈與水面輕快兵力，建構多層次濱海防衛網的實戰能力。

