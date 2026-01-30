為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「勁鋒一型」攻擊型無人機 台版彈簧刀 首公開操演

    2026/01/30 05:30 記者方瑋立／高雄報導
    有「台版彈簧刀」之稱的「勁鋒一型」攻擊型無人機，昨首度對外公開實彈射擊。（記者王藝菘攝）

    有「台版彈簧刀」之稱的「勁鋒一型」攻擊型無人機，昨首度對外公開實彈射擊。（記者王藝菘攝）

    國軍「春節加強戰備」操演落幕，海軍陸戰隊昨於左營火牛營區灘岸，首度對外公開展示素有「台版彈簧刀」之稱、由中科院研製的「勁鋒一型」攻擊型無人機實彈射擊。操演過程模擬共軍兩棲船團進犯，陸戰隊官兵實施「偵打一體」戰術，雖陸上首枚無人機發射後因故墜落，但官兵臨危不亂補射，精準命中一千公尺外目標；同場並首度公開T112重型狙擊槍射擊與灘岸爆炸阻絕，場面震撼。

    首枚翼面失控墜灘岸 迅速補射精準命中目標

    陸戰隊九九旅官兵分別從陸上陣地及海面上的M109特種作戰突擊艇發射無人機。在陸上發射階段，首枚無人機彈射升空後，受翼面失控等機件因素影響，墜落於灘岸；現場官兵迅速排除並補射。只見無人機升空後鎖定海面上一千公尺外的紅色靶球，隨後俯衝準確命中目標並引爆。緊接著，海面上的M109突擊艇亦在搖晃的波浪中，成功發射另一架攻擊型無人機並擊毀目標，驗證了這款裝備具備「彈機合一」、可從多元平台發射的不對稱戰力。

    除無人機外，陸戰隊兩棲偵搜大隊狙擊手首度公開實彈射擊去年十二月甫接裝的國造「T112重型狙擊槍」。該槍有效射程達兩千公尺，具備戰術滑軌可擴充光學器材，能有效對敵指揮官或高價值目標遠程壓制。

    操演最後階段模擬敵軍強行登陸，依序引燃布於淺水區的水雷及灘岸上的預置炸藥。隨著轟天巨響，巨大的水柱與漫天沙塵衝天而起，展現國軍層層阻絕、殲敵於灘頭的決心與火力。

