    政治

    魯比歐：習近平視「奪台」為歷史使命

    2026/01/30 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國國務卿魯比歐廿八日赴參議院外委會作證時表示，台灣問題是習近平的歷史使命，不會因外部事件改變。（路透）

    美國國務卿魯比歐廿八日赴參議院外委會作證時表示，台灣問題是習近平的歷史使命，不會因外部事件改變。（路透）

    無論世界發生什麼事「都不會動搖他的決心」

    美國國務卿魯比歐廿八日在聯邦參議院外交關係委員會作證時表示，中國國家主席習近平將「統一台灣」視為個人歷史使命，美國日前在委內瑞拉抓捕前總統馬杜羅的軍事行動，不會改變北京對台灣的既定盤算。

    魯比歐在說明美國一月三日夜襲委內瑞拉、拘捕馬杜羅的行動時，共和黨參議員芮基茲提問，這場突襲是否可能刺激中國對台採取類似軍事行動？

    魯比歐直言，答案是否定的。他強調：「台灣問題是習近平的歷史使命。他已經非常清楚地表明，這是他想要完成的事，而且無論世界上發生什麼事，都不會動搖他的決心。」

    美軍突襲委內瑞拉 不會改變北京對台灣既定盤算

    他進一步指出，美方近期在委內瑞拉行動雖震撼北京、莫斯科與德黑蘭等潛在對手，但並不會改變中共對台戰略判斷。他補充，美國是全球唯一有能力執行此類精準境外作戰的國家，此舉確實向中俄伊等國傳遞強烈訊號，但「這不會讓習近平重新評估是否要併吞台灣」。

    針對近期中共軍方高層震盪，包括中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立傳出遭立案調查，魯比歐表示，解放軍高層遭整肅已成為中共近年來的明顯模式。

    他說，北京在軍事建設上投入鉅額資金，「顯然其中有人貪污挪用這些經費」，中共正試圖處理這個問題。儘管相關清洗屬於中國體制內部事務，美方未能獲得詳細資訊，但這是華府高度關注的發展。

    芮基茲則指出，外界常見一種說法，認為美國抓捕馬杜羅可能鼓勵中國對台動武，但他認為恰恰相反。中共向來不在乎國際法或國際規範，早已多次證明這一點，包括在南海對菲律賓的作為，北京也從不認為國際法適用於台灣。習近平是否對台採取軍事行動，只取決於他是否相信自己能夠成功奪台。

    從這個角度來看，芮基茲說，美軍此次展現的戰術熟練度，反而可能讓習近平更加猶豫。儘管解放軍近年大幅擴充軍備，但仍缺乏實戰經驗，而像張又俠這類擁有實戰背景的高層將領，近期卻遭到整肅。

    魯比歐強調，華府持續將中國對台意圖與解放軍內部動態列為重點觀察事項。

