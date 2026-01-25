CK楊要求反軍購 專家：干擾台灣政治議程

國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱前天現身與立法院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅協議。（資料照）

國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱前天現身黨中央與立法院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅協議，遭質疑對藍委下指導棋。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝昨受訪時示警，其舉動已嚴重干預台灣內部政治議程，若依澳洲等國標準，這種主動配合境外敵對勢力敘事的行為，已明確符合「外國代理人」定義，呼籲相關單位關注。

軍人出身的楊建綱，在泛藍圈人稱「楊董」，向來支持泛藍且出錢出力，在黃復興黨部與泛藍圈具有影響力，也支持過不少藍營政治人物，更是當年促成「連宋合」的人士之一，目前藍營檯面上的大咖人物，幾乎都與他有過互動甚至合作經驗，聽取選舉策略與政策意見。

擅網路操盤 助選鄭麗文

CK楊長期身為藍營金主，幾乎每一次國民黨選舉都有不同程度的「插手」。他支持過前國民黨主席吳敦義，吳下台後，郝龍斌、江啟臣爭取黨魁時，楊是郝龍斌的重要支持者，五年前黨主席改選，楊支持前主席朱立倫，但後來與朱漸行漸遠，去年原本力勸台中市長盧秀燕參選、防堵朱立倫連任，在盧秀燕確定不選後，又轉挺鄭麗文。據指出，二〇二〇年鄭麗文能進入不分區立委名單，正是CK楊向吳敦義推薦。

何澄輝昨受訪指出，CK楊被視為藍營的網路公關操盤手，更是將鄭麗文推上黨主席高位的關鍵金主。他這次從幕後走向台前，直接對在野黨立委「訓話」，這已非單純的選民服務或金主社交，而是實質介入了政黨的決策與運作。

「這是在干擾台灣的政治議程」，何說，在澳洲甚至英美等國的國安法規中，皆已被認定為必須納管、甚至涉刑責的代理人行為。

據公開資料，楊名下「異康股份有限公司」實收資本額新台幣六億元，早期主要業務為處理不良債權與金融資訊，曾取得部分中央及地方的宣導或活動標案。業界指出，楊因資訊專長，被指涉足政治攻防的數位公關操作，是藍營社群聲量「反攻」領頭羊。

