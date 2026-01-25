為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    CK楊要求反軍購 專家：干擾台灣政治議程

    2026/01/25 05:30 記者方瑋立、施曉光、劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱前天現身與立法院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅協議。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱前天現身與立法院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅協議。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱前天現身黨中央與立法院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅協議，遭質疑對藍委下指導棋。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝昨受訪時示警，其舉動已嚴重干預台灣內部政治議程，若依澳洲等國標準，這種主動配合境外敵對勢力敘事的行為，已明確符合「外國代理人」定義，呼籲相關單位關注。

    軍人出身的楊建綱，在泛藍圈人稱「楊董」，向來支持泛藍且出錢出力，在黃復興黨部與泛藍圈具有影響力，也支持過不少藍營政治人物，更是當年促成「連宋合」的人士之一，目前藍營檯面上的大咖人物，幾乎都與他有過互動甚至合作經驗，聽取選舉策略與政策意見。

    擅網路操盤 助選鄭麗文

    CK楊長期身為藍營金主，幾乎每一次國民黨選舉都有不同程度的「插手」。他支持過前國民黨主席吳敦義，吳下台後，郝龍斌、江啟臣爭取黨魁時，楊是郝龍斌的重要支持者，五年前黨主席改選，楊支持前主席朱立倫，但後來與朱漸行漸遠，去年原本力勸台中市長盧秀燕參選、防堵朱立倫連任，在盧秀燕確定不選後，又轉挺鄭麗文。據指出，二〇二〇年鄭麗文能進入不分區立委名單，正是CK楊向吳敦義推薦。

    何澄輝昨受訪指出，CK楊被視為藍營的網路公關操盤手，更是將鄭麗文推上黨主席高位的關鍵金主。他這次從幕後走向台前，直接對在野黨立委「訓話」，這已非單純的選民服務或金主社交，而是實質介入了政黨的決策與運作。

    「這是在干擾台灣的政治議程」，何說，在澳洲甚至英美等國的國安法規中，皆已被認定為必須納管、甚至涉刑責的代理人行為。

    據公開資料，楊名下「異康股份有限公司」實收資本額新台幣六億元，早期主要業務為處理不良債權與金融資訊，曾取得部分中央及地方的宣導或活動標案。業界指出，楊因資訊專長，被指涉足政治攻防的數位公關操作，是藍營社群聲量「反攻」領頭羊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播