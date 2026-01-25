總預算被卡150天 綠勸藍白欠錢別欠過年

今年度中央政府總預算持續在立法院卡關，本週將是本會期延會最後一週。民進黨呼籲在野黨把握時間審查總預算案與國防預算，「欠錢不要欠過年！」 （資料照）

今年度中央政府總預算持續在立法院卡關，藍白至今擱置長達一五〇天，本週將迎來本會期延會最後一週。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，三十日院會料將為最後一次機會，必須慎防多項爭議法案是否強推闖關，並呼籲在野黨把握時間審查總預算案與國防預算，「欠錢不要欠過年！」

立法院本會期延會到卅一日，週二院會朝野已協商確定僅會處理「農民退休儲金條例部分條文修正草案」及「交通部公路局組織法第七條條文修正草案」，因此僅剩卅日（週五）最後一次院會可處理其他包括總預算在內的其他議案。

只剩週五可審查總預算

今年度總預算遭藍白「卡關」，至今仍未進入委員會審查，受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達二九九二億元，引發民怨與地方政府不滿，藍白日前遂提案，請立法院同意動支其中卅八項計劃、金額七一八億元預算；該案經院會表決逕付二讀，並交付協商。

藍白已決定在卅日當天處理卅八項新興計畫預算。國民黨立委表示，新興計畫預算是最後一次院會的處理重點，如果民進黨團不同意，該案將進入一個月冷凍期，本會期將不會通過任何預算案，「關鍵在於民進黨要不要放棄冷凍期，讓新興預算可以通過」。

吳思瑤受訪則指出，民進黨正密切觀察，在野黨是否於最後一週強行闖關多項爭議法案，包括「黨產條例」、「離島建設條例」、不在籍投票及助理費除罪化等相關法案；這些法案過去因輿論壓力而壓下，但仍在時間表上，必須慎防。

藍白決定處理38項新興計畫

「欠錢不要欠過年，這是台灣的民俗」，吳直言，本週是社會給予藍白立委的最後一次機會，重點包括國防特別預算和總預算，藍白拖欠人民三兆元的總預算不審，也欠國家需要的國防預算，呼籲在野黨莫讓台灣社會無法安心過年。

對於卅日院會是否會處理「衛星廣播電視法修正草案」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，國民黨立委說，兩案都已經過了冷凍期並經朝野協商，也可能在卅日院會通過，但要視當天黨團大會決定。

至於去年鬧得沸沸揚揚的助理費除罪化，國民黨立委牛煦庭重新提出的「立法院組織法修正草案」，以及國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例修正草案」，下週都已過一個月冷凍期，只要馬上安排協商，週五院會就可處理。

