媒體民調新北藍白合李四川略勝 蘇巧慧：差距已呈個位數 全力衝刺

二〇二六年新北市長選舉，民進黨由立委蘇巧慧披掛上陣，民眾黨主席黃國昌也投入選戰，國民黨人選未定案。昨有媒體公布民調，若新北「藍白合」並派出台北市副市長李四川參選，李獲得四十七％支持度，領先蘇巧慧十五個百分點。蘇回應，各家民調顯示雙方差距已在個位數之間，將全力衝刺迎向勝利。

蘇巧慧說，根據團隊掌握的民調與各家媒體民調顯示，她與李四川的差距已經在個位數之間，各項民調她都會列為參考，將全力衝刺，把長跑當作短跑，每天都努力，推出好的政見，達成勝選目標。

國民黨方面，李四川與新北市副市長劉和然都表態參選，黨主席鄭麗文表示，新北市長選舉提名將採協調產生人選，希望在農曆年前完成。據了解，相關時程是市長侯友宜建議，原因在於民進黨很早就提名，若國民黨人選盡早決定，可以名正言順在過年期間跑行程，此外，依國民黨中央規劃，年後將展開「藍白合」協調。黨中央預計一月底安排李四川、劉和然會面，但形式和日期未定。

侯友宜昨受訪表示，他會扮演好自己的角色，在適當時間找出最適合的人選，希望市政工作能延續下去，讓更好的人為新北市民服務。

