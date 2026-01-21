民進黨雲林鄉鎮市長提名登記 改填意願表

雲林縣議員張維崢要轉換跑道參選下屆林內鄉長選舉，昨天多位村長、鄉代陪同前往縣黨部填寫意願表。（記者黃淑莉攝）

民進黨雲林縣鄉鎮市長提名登記原訂本週辦理，縣黨部卻臨時把登記改為填寫「意願表」，讓前往領表準備登記黨員相當錯愕，也引起地方議論。黨部執行長蔡永富表示，不限民進黨員，只要有意參選者都可填寫意願表，目的是為了廣徵有意願、有實力的人才，爭取最大勝利。

為爭取最大勝利 不限黨員

二〇二六地方大選將在十一月廿八日投票，民進黨雲林縣黨部啟動黨內提名作業，議員登記已在上週五截止，六個選區預計提名十八席只有十四人登記，且現任十席僅有五人登記。

本週為鄉鎮市長提名登記，縣黨部在前天開始領表登記前緊急在臉書粉專貼文，指議員登記截止，有多位現任議員有意轉換跑道，黨部選對會建議先透過鄉鎮市長的參選意向書，通盤考量議員及鄉鎮市長選情整體布局，再經過黨提名機制，推出最強的候選人。

據指出，縣黨部此舉引起議論，有黨員說歷年來多次選舉，這是首次提名登記改為填意願表，也有人認為這樣對依規則登記的人不公平。

對外界質疑，蔡永富指出，只要有意願參選，不限民進黨員都可來填意願表，黨部會根據填寫情況，向選對會建議協調徵召最有實力者，爭取民進黨在年底地方選戰上最大勝利。

公開宣布要參選下屆林內鄉長的現任議員張維崢，昨天在全鄉九名村長及多名鄉代力挺陪同下到縣黨部填寫意願表，張維崢強調，尊重黨的初選機制，但絕不接受協調。

