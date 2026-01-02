台東升旗 陳瑩、吳秀華、劉櫂豪互動冷

二〇二六年元旦的台東第一道曙光，拉開了年底下屆縣長選戰的序幕。在台東縣府辦的升旗典禮上，國民黨徵召的議長吳秀華、民進黨提名的立委陳瑩，以及動向受矚目的前立委劉櫂豪三人同台亮相，三人冷互動，但熱切向民眾招呼。劉櫂豪在場向民眾熱烈招呼，是否第七度參選台東縣長？表示會「統一宣布」。

三人都獲邀上台，在台上推動大氣球滾向群眾，典禮結束後，劉櫂豪夫妻在出入口站立，熱切向民眾寒暄問候，並獲民眾熱情回應。是否會再選縣長？劉語帶玄機地表示：「會再找時間統一宣布。」這番回應，被地方政壇視為參選態勢趨於明朗。

三人的政壇背景，皆是地方實力派。吳秀華現任台東縣議長，出身政治實力雄厚的吳俊立家族，深耕基層的組織力雄厚。陳瑩則是資深平地原住民立委，父親為前縣長陳建年，家族在原住民部落擁有跨世代的影響力。

曾任法官、六度叩關縣長未果的劉櫂豪，是這場選戰最大的變數。儘管已失去政黨奧援，但他過去廿年來在台東經營的紮實人脈，若確定第七度投入選戰，台東縣長大選將演變成一場由「議長、立委、前立委」構成的激烈拉鋸戰況。

