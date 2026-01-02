賴︰儘速通過國防預算 展現護國決心

賴清德總統任內共軍對台軍演比較

中國軍演將我新購戰力做為假想敵 有必要加強國防安全

中共解放軍發動環台軍演，惟我國相關國防預算仍遭在野黨封殺。賴清德總統昨強調，本次中國軍演的演習科目，特別針對台灣新購戰力做為假想敵，可看出這次軍購項目對台灣的國防安全是必要的，這筆國防預算對台灣向國際展現守護國家決心、維護區域和平發展是必要的。

賴總統昨發表二〇二六新年談話，媒體提問總預算及一．二五兆元國防特別預算於立法院陷入僵局，恐引發國際盟友質疑台灣防衛決心。賴回應，對和平固然要有理想，但不能有幻想；和平一定要靠實力才能獲得，不是靠簽訂一紙和平協議、或接受侵略者主張就能得到，投資國防就等於投資和平。

朝野團結 別讓中國誤認為可侵台

賴清德說，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多數一致認定，中國才是破壞區域和平的麻煩製造者，可惜的是，當國際社會同聲譴責中國粗暴時，在野黨仍替中國找藉口。賴呼籲，盼朝野能夠團結，也只有團結、不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以侵略台灣。

此外，國際智庫研判中國希望二〇二七年做好攻台準備。賴清德表示，就台灣而言，最重要的是如《孫子兵法》所云，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞的打算，也做最好的準備，二〇二六年對台灣來說是非常關鍵的一年。

賴清德說，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、經濟韌性，以及與民主陣營並肩站在一起，只要中國正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴下，樂意與中國交流合作、促進兩岸和平共同發展。

不過，今年度中央政府總預算案持續卡關，賴清德說，中央和地方許多新興資本支出及新增計畫，因為沒有預算，勢必影響許多攸關民生、地方建設的重大施政，例如育兒津貼、婚育宅、TPASS等。賴直言，國民生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意完整說明，呼籲立法院儘速排審。

（取自國防部發言人臉書）

