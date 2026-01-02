鄭文燦 延長禁出境、出海8月

前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地方法院裁定延長限制出境、出海8月。（記者謝武雄攝）

前海基會董事長鄭文燦因在桃園市長任內「林口工五擴大案（華亞科技園區擴大案）」案涉嫌收賄案遭檢方起訴，全案在桃園地院審理中，由於境管將屆滿，法院裁定去年十二月廿八日起延長限制出境、出海八月；除了鄭文燦，相關涉案人廖俊松、廖力廷、廖家興、侯水文也延長限制出境、出海八月。

桃園市長任內涉貪案 仍在審理

合議庭認為，被告侯水文、廖力廷就其交付賄賂罪嫌部分坦承犯行；被告廖家興就其所涉犯侵占罪嫌部分坦承犯行；被告廖俊松雖坦承行賄，但否認侵占；雖然鄭文燦經訊問後，否認收受賄賂，但依同案各被告及證人於警詢及偵查中的供述及相關資料，足認上開被告鄭文燦等五人所涉上開罪名的犯罪嫌疑均屬重大。

移民署、海委會 啟動防逃機制

另經檢察官、鄭文燦等五人及其等辯護人表示意見後，考量其等所陳內容，仍與部分同案被告及證人所述有所差異，衡量五人職業、社經地位、經濟能力及所涉案的情節程度，經綜合研判，有事實足認五人均有逃亡、勾串共犯或證人之虞，有繼續限制出境、出海之必要，所以裁定鄭等五人均自去年十二月廿八日起延長限制出境、出海八月，並由地院通知執行機關即內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署執行。

