    首頁 > 政治

    美軍售發包 滿足台灣緊急作戰需求

    2026/01/02 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    （法新社檔案照）

    美國五角大廈二〇二五年十二月卅一日宣布，已授予國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一項涉及對台外國軍事銷售（FMS）的合約，旨在滿足台灣空軍「緊急作戰需求」。

    根據美國戰爭部（國防部）發布的聲明，這項合約的上限為三億二八五〇萬美元（約一〇三億台幣），其中一億五七三〇萬美元款項已在合約授予時撥付。

    五角大廈指出：「本合約內容包括採購與交付五十五具『軍團強化版感測器』（Legion Enhanced Sensor）紅外線搜索追蹤（IRST）莢艙、相關處理器、莢艙容器及處理器容器，以因應台灣空軍的緊急作戰需求。」這項作業預計二〇三一年六月完成交付。

    此次軍售宣布之際，中國甫於去年十二月卅日在台灣周邊舉行大規模軍事演習，台灣軍方與海巡署嚴密監控中國人民解放軍動態。

    路透報導，此次軍售的核心設備—IRST，對於強化台灣F-16V戰機的戰力具有關鍵意義。在面對中國殲-20等匿蹤戰機或具備強大電子干擾能力的機型時，IRST可在不開啟雷達（保持無線電靜默）狀態下，透過熱感應偵測敵機，大幅提升空軍的偵測能力與生存率。

    圖
    圖
