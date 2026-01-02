共機艦擾台 72小時偵獲210架次

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

中國國防部十二月卅一日片面宣稱對台針對性演習結束，並稱已完成各項任務。然而，中共軍機艦對台騷擾並未隨之停歇，據我國防部統計，自去年十二月廿九日至昨天上午六時的七十二小時內，國軍總計偵獲中共二一〇架次軍機、船艦（含海警公務船）七十二艘次及三顆空飄氣球。

國防部指出，儘管中共東部戰區聲稱演習結束，但我方秉持「料敵從寬」原則，仍維持適切應變機制。數據顯示，雖上月卅一日至昨晨中共軍機擾台降至三架次，但仍有高達十七艘海軍艦艇及八艘公務船持續在台海周邊活動；此外，中共又再度放出二顆空飄氣球飛越台灣周邊空域，分別於台中西北及北方海域被偵獲。

舒孝煌︰國軍應落實分散部署、機動防禦

面對共軍演習展示的「遠程火箭彈（遠火）」打擊能力，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌示警，國軍應徹底揚棄傳統「集中部署」思維，透過美方售台整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統（IBCS）進行戰場整合，落實「分散部署」與「機動防禦」，提升戰場存活率。

舒孝煌分析，雖然共軍火箭部隊多採機動發射，但為求參數精確，往往需依賴預置陣地，我方透過雷達軌跡或衛星偵照仍有機會掌握其動向。

他強調，面對共軍的遠火壓制，國軍必須改變戰術，「像過去漢光演習那樣，將火砲集中在著名景點、岸際陣地且固定不動的部署方式已經過時，那只是等著被敵人打。」他引述烏俄戰爭經驗指出，「機動、火力、精準」才是現代戰爭的存活關鍵。

舒孝煌建議，國軍應善用美方售台的M109A7自走砲及射程達七十公里的海馬士多管火箭系統。M109A7採用M2布萊德雷步兵戰鬥車底盤，履帶與引擎動力大幅升級，機動性遠優於舊型。部隊應採分散部署，接收目標資訊後快速進入陣地射擊，並具備打完就跑能力，隨即轉移陣地，避免遭共軍無人機定位搭配火力摧毀。

政府提出八年期一．二五兆元的國防預算打造「台灣之盾」，其核心是透過「IBCS系統」整合台灣分散的陸海空各式雷達與飛彈。舒孝煌點出，美方出售該系統將是台灣防禦轉型的核心，能有效整合陸軍各類雷達與發射單元，打破過去「單一雷達被毀、整連飛彈就癱瘓」的困境。透過IBCS的網狀整合，即便戰場上某個雷達站被毀，發射車仍可接收其他雷達資訊繼續接戰，甚至利用戰機或其他感測器導引，實現「A點偵測、B點攻擊」的戰術，這正是美軍「分散式殺傷」概念的具體實踐，將能極大化國軍的戰場存活與反擊能力。

