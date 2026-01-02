立陶宛促中克制 勿武力改變現狀

外交部表示，立陶宛外交部聲明，再次展現理念相近國家明確支持台海和平穩定的立場。（資料照）

理念相近國家 接力發聲挺台

中國解放軍東部戰區去年十二月廿九日無預警對台發動「正義使命–二〇二五」軍演。立陶宛外交部前天發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。對此，我國外交部昨日指出，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家明確支持台海和平穩定的立場，理念相近國家接連出聲關切台海，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

立陶宛外交部聲明指出，中國近日的軍事演習升高兩岸緊張情勢，威脅國際和平與安全，台灣海峽對區域及全球安全具有戰略重要性，立陶宛敦促保持克制，避免採取可能改變現狀的武力展示及片面行動，所有分歧都必須依據國際法，透過和平對話解決。



中方稱數十國挺軍演 外交部︰不符事實

中國外交部發言人林劍於去年十二月卅一日的例行記者會中，聲稱有數十個國家以各種形式表達對中國軍演的支持，並表達中方反對部分國家或機構對中國軍演表達嚴重關切。

林劍也批評日、澳、歐等國與機構對「台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見」。

對此，我國外交部表示，中國外交部發言既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反「聯合國憲章」有關不得使用威脅或武力的原則，外交部要予以嚴正駁斥。

外交部指出，中共軍演嚴重影響台海及區域的安全與穩定，同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，不僅台灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己，因此任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，都屬於「為虎作倀」，國際社會自有公評。

在中國無預警對台發動軍演之後，日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳洲、紐西蘭、南韓、菲律賓等國，以及歐盟對外事務部（EEAS）皆公開關切軍演，並強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。外交部指出，這些理念相近國家的發言，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

外交部呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪台，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定作出積極正面的貢獻。

