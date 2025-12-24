為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白彈劾總統賴清德案 列週五院會審查

    2025/12/24 05:30 記者林欣漢、陳昀／台北報導
    立院程委會將國民黨團、民眾黨團針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項，交全院委員會併案審查。總統府回應，只要合法合憲、有完備程序，一律尊重。（取自總統府）

    立院程委會將國民黨團、民眾黨團針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項，交全院委員會併案審查。總統府回應，只要合法合憲、有完備程序，一律尊重。（取自總統府）

    藍白立委昨四度在立院程序委員會封殺一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，「立委赴中納管」的國安修法，也持續暫緩列案，被藍白擋下七五二次，程委會並將國民黨團、民眾黨團針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項第二、三案，交全院委員會併案審查。

    府：只要合法合憲完備程序 一律尊重

    總統府發言人郭雅慧昨天晚上回應，立法院對總統的制衡，只要合法合憲、有完備程序，府方一律尊重；但明年度總預算距離年底只剩七天，卻仍無機會進入委員會討論，影響國家安全、國政運作、社會民生、地方建設都受到影響，懇請在野黨立委慎思。

    國民黨團書記長羅智強表示，最快廿六日會將總統彈劾案的日程規劃送立法院。目前大致方向包括，邀請被彈劾人到立法院說明，並傾向要在立法院召開彈劾公聽會，在全國也會有系列活動，並於投票前再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人到立法院說明，表定在明年五二〇前後進行彈劾案的表決，這些還要凝聚在野黨共識。

    國民黨團提案稱，對於賴總統拒絕公布財政收支劃分法的嚴重違憲失職行為，依據中華民國憲法增修條文第四條第七項規定，對賴總統提出彈劾案。

    民眾黨團提案指出，有鑑於被彈劾人賴總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗的財政收支劃分法透過行政院長以不副署的方式配合，不依中華民國憲法第七十二條規定公布，違憲失職，因此依中華民國憲法增修條文第四條第七項及立法院職權行使法第四十二條規定，對賴總統提出彈劾案。

    昨天程序委員會處理報告事項時，民眾黨團提議，將藍白分別所提彈劾總統案，改列為議程報告事項第二案、第三案。另議程草案增列第五十八案至第七十六案，即民進黨立委所提立委赴中需納管的兩岸人民關係條例、港澳關係條例，與行政院財劃法部分條文修正草案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，暫緩列案。表決結果朝野各九票，會議主席、國民黨立委翁曉玲隨即表明贊成民眾黨提案，因此通過。

