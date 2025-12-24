賴總統：防衛韌性法制化 軍民整合演訓

總統賴清德昨晚主持「全社會防衛韌性委員會」，責成相關部會推動全社會防衛韌性法制化，全面提升國人對緊急狀況的反應意識。 （總統府提供）

境外敵對勢力威脅升高 全面提升國人緊急狀況反應意識

總統賴清德昨主持「全社會防衛韌性委員會」時表示，境外敵對勢力對台灣威脅持續升高，全社會防衛韌性需要積極擴大參與，賴也責成相關部會推動全社會防衛韌性法制化，建立跨部會與民間協作機制，以及跨世代韌性教育普及，以及落實演訓為本的軍民整合，全面提升國人對緊急狀況的反應意識。

建立跨世代韌性教育普及

賴清德表示，中國對台灣、印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，政府已提出八年一．二五兆元國防特別預算，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心，但防衛韌性更重要的是全民意識的培養。

賴清德做出三點裁示。首先，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制，請行政院依循「中央統合、地方落實、民間協力」的原則，啟動制度化工作，讓每一位國人都能了解面對危機的相關作為。

第二，從學校教育著手建立跨世代韌性教育普及。為了因應天然災害及境外威脅等挑戰，社會各界及不同世代都需要建立風險認知與應變能力，請行政院統計相關教育資源，並加強與多元公民團體合作，納入不同世代、族群的需求，發展跨世代教材，讓國人能有更深厚的資訊素養及防災能力。

第三，推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。明年城鎮韌性演習必須精進軍民整合相關訓練，請行政院督導各部會，在能源、運輸、通訊、醫療、民生物資、金融韌性等議題，先行就各自責任啟動演練，演練務必制度化、科學化、無劇本化，確保部會間的作為足以對應潛在風險。另請國防部研議軍民協作機制，納入演練。

賴清德強調，真正的韌性，不是把國人繃到極限，而是讓社會有回彈的能力，當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙；當我們的人民越冷靜、有準備，滲透、恐嚇與操弄對立就越沒有市場。和平無價，戰爭沒有贏家，建構全社會防衛韌性，從來就不是為了戰爭，而是為了讓敵人不敢輕易開啟戰端，一個有準備的社會，是最安全的社會；一個有韌性的台灣，是最難被擊倒的台灣。

