藍白浮濫逕付二讀35法案 民進黨團將採取必要行動

立法院民進黨團彙整，本會期藍白「逕付二讀」法案高達卅五件，「憲訴法」等十六件已三讀通過，尚有不在籍投票、離島建設條例等十九件待三讀，痛批中共會透過國會癱瘓台灣政府的行政權，盼憲法法庭恢復運作後，能處理摧毀民主憲政的法案。

對此，不具名國民黨立委表示，針對福國利民的法案，逕付二讀是在加速行政流程。民眾黨團副總召張啓楷批評，民進黨立委根本是以「抗中保台」當藉口，顛倒是非。

民進黨團幹事長鍾佳濱昨受訪表示，大法官宣告「憲訴法修正案」未經討論「逕付二讀」，過水協商後就黑箱表決，大沒落實立法應遵循的民主原則，不符合民主程序，己經違憲。

中共透過國會癱瘓行政權

鍾佳濱分析，「逕付二讀」最大用意是要「跳過委員會的討論，不讓社會知道！」未來藍白要用「逕付二讀」沒收討論，用修正動議迴避社會監督，都不能再得逞，「我們會對採取這種方式通過的法案，採取必要行動」。

民進黨立委賴瑞隆說，中國流亡作家袁紅冰揭露過，中共會透過國會癱瘓台灣政府的行政權。過去一年來，藍白合作就是「用惡霸的方式傷害台灣！」未經民主討論、「逕付二讀」強行通過的法律，程序上是違憲的，希望憲法法庭恢復運作後，能夠處理這些摧毀台灣民主運作的法案。

藍：加速福國利民法案

對於民進黨的批評，不具名的國民黨立委表示，針對福國利民的法案，逕付二讀是在加速行政流程，儘早完成立法，對民眾的生活都有明顯立即的幫助及影響，包括普發現金一萬元、花蓮災後重建條例、提高軍人待遇等。

張啓楷則表示，民進黨執政十年，多項承諾人民的法案及改革，包含財劃法及國會改革都沒兌現，甚至多次以冗長發言癱瘓討論，藍白是代表六〇％以上民意加速兑現民進黨過去承諾的法案。

張啓楷強調，賴清德總統及民進黨整天在內部找敵人，扣紅帽子，試圖用行政權沒收立法院民意，嚴重低估台灣人民的智慧及民主素養，更對不起當初為台灣民主奮鬥的民主前輩。

公督盟：應譴責韓國瑜

公督盟執行長張宏林昨受訪直言，「逕付二讀」這件事要譴責立法院長韓國瑜。過去民進黨是完全打開國會議事的透明度，韓讓立法院又回到全黑箱，創下史上最高的逕付二讀現象，是國會及台灣民主之恥，是個不及格、不中立、不專業的院長，這是立法院嚴重的倒退。

