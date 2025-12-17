《藍白版財劃法》學者︰人均分配金額 台中淪重災區

莊秉潔︰台北外的五都均是全台末端班 台中為倒數第二

立法院通過藍白版財劃法遭外界質疑；中興大學環境工程系教授莊秉潔則指出，藍白版財劃法除了台北之外的五都，每人人均分配金額為全台末端班，為何獨厚台北市？且六都只有北市未負債，顯示藍白版財劃法有問題，建議藍白及時醒悟，好好審議政院版的財劃法；民進黨中市長參選人何欣純表示，藍白恣意妄為強行通過財劃法，現在全國各地方財政分配不均，台中、新北淪為重災區，台灣人民一定看得非常清楚。

請繼續往下閱讀...

對此，台中市長盧秀燕、有意參選台中市長的國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔皆噤聲，表示「沒有回應」及「不予回應」。

統籌分配款僅台北市的55％

興大學環境工程系教授莊秉潔昨天對藍白版的財劃法提出質疑，指出除了台北之外的五都，人均分配金額為全台末端班；新北倒數第一、台中市倒數第二、台南市倒數第三、桃園倒數第五、高雄市倒數第六，卻獨厚台北市，為什麼？他更指出，盧秀燕曾說，「台中市歲入歲出仍有短差二二一億元、負債八百多億元」，事實上六都除了台北市，其餘皆負債。

莊秉潔說，從這二項可以很清楚藍白版本的財劃法真的有問題，應該減少台北市的統籌分配款，增加其他五都的統籌分配款；如果新北市民及台中市民知道分配的統籌分配款只有台北市的五十五％，明年藍白的縣市首長，如何選？

何欣純︰各地財政分配不均

立委何欣純指出，藍白在立法院挾人數優勢，一再修正財劃法，且在修法過程中，不僅行政院提出的意見不被採納，連地方政府的意見都無法表達，學界更提出預警，現在各地方財政分配不均，台中、新北淪為重災區，人民看得非常清楚。

民進黨議員周永鴻、林德宇、張芬郁及陳淑華則批藍白版的財劃法是藍白掏空國庫的惡法，不只衝擊國家財政，而台中市的補助款分配金額和台北市差距加大，變相懲罰台中，痛批盧秀燕是國會惡修的幫兇；更強調行政院行使「不副署」是憲法賦予的權限，是要對抗違憲惡修的立法院多數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法