    黃國昌反對 黨產條例暫不協商

    2025/12/17 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    國民黨立委游顥所提、替救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，原訂今天協商，國民黨團昨天臨時喊卡。據了解，取消原因是民眾黨團總召黃國昌極力反對，若國民黨堅持召開協商，民眾黨立委將不會出席。國民黨團書記長羅智強表示，另安排協商時間。

    游顥等卅七位立委提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」，替救國團解套，在「附隨組織」的定義中新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，並修正「本條例之修正條文溯自本條例公布施行日起適用」，讓救國團排除於國民黨附隨組織外。

    二〇二二年七月，黨產會認定救國團六十一筆土地建物、十六．三億餘元資產為不當取得財產，須移轉國有；收歸國有的部分，目前訴訟停止中，因附隨組織案仍在法院審理尚未定讞。若黨產條例未來修法通過，救國團不當黨產恐無法收歸國有。

    上述修正草案十二月二日在院會逕付二讀，國民黨團上週五發出朝野黨團協商通知，原訂今天下午二時進行協商，週一再改時間，延後至下午四時再協商，但昨天上午突然發出取消通知。

    國民黨團強推助理費除罪化法案（立法院組織法），黃國昌週一公開表示，現在這件事情搞得烏煙瘴氣，已經不存在任何討論空間，應先「擱置」。國民黨團要再推黨產條例修正，黃國昌也表達不滿，要求國民黨團取消協商。

