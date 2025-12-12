京華城案攻防》沈慶京自稱遭錦衣衛滅九族 檢方駁：證詞與自白均具證據力

京華城弊案昨開庭，被告威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

前台北市長柯文哲等十一名被告涉入京華城容積率、政治獻金侵佔等弊案，台北地方法院昨進行證據程序，逐一比對三四〇〇份重點證據；柯怒斥司法淪為政治打手，威京集團主席沈慶京則自比「遭錦衣衛滅九族」。檢方反駁，搜索票由法官依法核發、偵訊程序合法，證詞與自白均具證據能力。

律師蕭奕弘質疑，前北市府秘書長、監察委員蘇麗瓊對柯文哲有先入為主的偏見，包括偵訊時預設立場，一整頁證詞竟是埋怨柯文哲，堪稱球員兼裁判。檢方表示，蘇與柯文哲共事三年，是以親身經歷為證。

柯文哲及律師批評檢方取得搜索票的聲請書竟提「柯文哲靠民進黨崛起、一〇七年與民進黨決裂後，為延續政治勢力與財團越走越近」，怒轟司法淪為政治工具、如東廠錦衣衛般監控市長。檢方駁斥，搜索票由法官依法核發，聲請書重點在於柯與沈慶京密切會面。

律師徐履冰批評檢察官林俊言趁沈慶京就醫期間、未有辯護人在場進行不當訊問且全程未錄影錄音，應視為無證據能力；檢方則稱筆錄已註記陳報法院，自白具證據能力。沈慶京亦形容自己遭羈押一年造成他身心傷害，如同被錦衣衛滅九族。

法官提示在柯住處搜獲的隨身硬碟時，柯與沈的律師都主張檢方蒐證、存證過程違反數位證據保全程序，無法排除遭污染，不能當證據。檢察官反駁，隨身碟是在柯住處臥室查扣，由柯檢視後當場親自簽名。

柯文哲昨並表示，本案有「四個認罪被告、兩個可疑證人入我於罪」。他認為台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源等四人是屈服於檢察官的威嚇，知道檢方要找柯的麻煩，為了自保才認罪。兩名證人北市前副市長林欽榮、前秘書長蘇麗瓊，林也有在行政訴訟期間受理陳情案，「說的和做的不一樣」；社工出身的蘇麗瓊根本不懂都市計畫，且曾於世大運等案與他有嫌隙，「這兩人很可疑」。

京華城弊案昨開庭，被告前台北市長柯文哲出庭。（記者廖振輝攝）

