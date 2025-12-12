為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    涉黃國昌跟拍集團 檢調約談謝幸恩

    2025/12/12 05:30 記者王定傳／台北報導
    中央社前記者謝幸恩被告發違反國安法、刑法妨害秘密及背信等罪嫌，檢調昨天首度約談，深夜訊後請回。（記者王定傳攝）

    中央社前記者謝幸恩被告發違反國安法、刑法妨害秘密及背信等罪嫌，檢調昨天首度約談，深夜訊後請回。（記者王定傳攝）

    民眾黨主席黃國昌被爆涉透過中央社前記者謝幸恩召集、指揮「狗仔集團」跟拍政敵，謝女還被爆化名「蕭依依」在網路媒體兼差，遭告發違反國安法、刑法妨害秘密及背信等罪嫌；台北地檢署獲報後指揮調查局蒐證並傳訊多名狗仔，昨首度指揮調查局以被告身分，約談謝幸恩及攝影記者林玉偉到案釐清案情。兩人深夜訊後請回。

    被告發違反國安法等罪 訊後請回

    本案起因於民進黨立委王義川去年六月發現遭人跟拍報案提告，他在八月收到不起訴處分書發現，跟拍者為凱思國際公司效力；九月間，鏡報新聞網即發布報導指，黃國昌透過一名當時任職於官方媒體的S姓女記者籌組「跟拍集團」，偷拍綠營政治人物，黃國昌甚至親自指揮狗仔跟監，至於S姓女記者還會化名「蕭依依」在其他網路新聞媒體兼差發獨家新聞。

    中央社獲知後，將被影射為S姓記者的謝幸恩調職，謝女則於九月廿九日請辭並發表聲明：「辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持」；中央社隨後也聲明，謝幸恩涉「政治狗仔」及化名「蕭依依」採訪發稿，可能違反新聞倫理規範及社規，嚴重傷害社譽，對謝提起背信等罪告訴。

    除了中央社提告，青年監督聯盟亦告發謝幸恩涉犯妨害秘密等罪；王義川則於十月三日控告或告發黃國昌、李麗娟、謝幸恩及跟拍他的四名狗仔共七人，涉違反國安法、個資法、妨害秘密等罪。此外，黃國昌在立院質詢時自爆在已故「臺雅集團」負責人沈裕雄遭詐案中「幫了很多忙」，事後被媒體踢爆凱思國際曾收受臺雅兩百萬元資金挹注而被告發貪污，上述案件均由同一名檢察官偵辦中。

