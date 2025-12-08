港府惹「火」港人 立法會選舉 投票人數大減逾9萬

香港大埔宏福苑火災奪走至少159條人命，在台港人昨舉行「拒絕惡法滅聲、譴責港府集會」記者會，提出五大訴求，要求公開調查火災真相、徹查監管失職。（記者陳鈺馥攝）

香港立法會七日舉行換屆選舉，但在大埔宏福苑大火衝擊下，民眾投票意願低迷。儘管投票時間延長兩小時，截至晚間九時卅分，地區直選投票率達卅‧四三％，超過上屆總投票率卅‧二〇％，累計一二五萬七〇三九人投票，相較於上屆總投票人數一三五萬六八〇人，仍相差逾九萬人。香港廉政公署則通報，有四人因涉嫌「煽惑他人不投票或投無效票」而遭逮捕。

港府抓4人 控「煽動不投票、投廢票」

香港在一九九七年主權移交中國後，立法會每四年進行改選，但二〇二一年北京介入更改選舉規則，規定只有通過國家安全部門等機構審查的「愛國者」才能參選，民主派幾乎完全銷聲匿跡，候選人多為建制派或與中國政商關係密切者，而當年地區直選的投票率僅約卅．二％，創下歷來新低。此次選舉在宏福苑大火事件後舉行，投票率也被視為反映民眾對港府信任度的溫度計。

本屆九十席議員中，僅廿席由地方直選產生，四十席由親北京人士組成的選委會選出，卅席來自功能界別。

本屆選舉登記人數為四一三萬，為二〇二一年達到高峰四四七萬後連續第四年下降。香港媒體分析，若投票人數維持上屆的一三五萬，投票率可達三成二；但若僅維持三成，實際投票人數將明顯下滑。本次選舉投票時間從上午七時半至晚間十一時半，長達十六小時，截至晚間九時卅分，地區直選投票率約卅‧四三％，較上屆同時段的廿九‧二八％為高，也已超越上屆卅‧二〇％的總投票率，但累計一二五萬七〇三九人完成投票，相較於上屆總投票人數一三五萬六八〇人，仍相差逾九萬人。

靠近中國邊境的宏福苑社區十一月廿六日發生香港近八十年來最致命火災，造成一五九人喪生、卅一人失聯，居民因救火耗時近兩天才撲滅感到憤怒。住在宏福苑附近的七旬鄭男接受「路透」訪問表示，他非常難過，「這是政府失職造成，現在的體制不健康，我不會投票支持那些辜負我們的建制派政客」。從自家目睹火災發生的劉女士則告訴「法新社」，她仍在悲痛之中，認為港府在災難發生後必須傾聽各方聲音，「只要他們熱愛國家、熱愛香港，就應該給反對派一些發聲的機會」。

投票當天，港府動員多達一百名警力在火災現場周邊巡邏，附近一處臨時紀念地的標誌顯示，港府準備在選舉結束後清理該區域，凸顯港府對公眾憤怒感到焦慮。

與此同時，香港廉政公署七日指出，四名年齡介於卅三至四十一歲的男子，涉嫌在選舉期間透過社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」，已遭拘捕。截至目前為止，廉署在此次選舉期間已累計拘捕十一人，並起訴其中三人。

