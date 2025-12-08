澳防長訪日會小泉 盼台海現狀勿變

日本防衛大臣小泉進次郎（左）7日在東京與澳洲國防部長馬勒斯（右）舉行會談，兩人在部署於防衛省的「愛國者3型」（PAC-3）飛彈系統前合影。（歐新社）

對於共機雷達照射日戰機 雙方皆表示擔憂︰加強安全合作

日本航空自衛隊F-15戰機六日遭中國殲-15戰機雷達照射，兩次分別持續約三分鐘及卅分鐘，引起國際關切。日本防衛大臣小泉進次郎七日在東京與澳洲國防部長馬勒斯舉行會談，雙方都對事態發展表示擔憂，並同意加強兩國安全合作，應對中方挑釁。馬勒斯也表示，「不希望看到台海現狀發生任何改變」。

請繼續往下閱讀...

這是防衛省首次公布自衛隊機遭到中國軍機雷達照射。根據防衛省公布資料，日本軍事媒體指出，這意味著自衛隊機遭到中國軍機雷達鎖定（lock-on），亦即戰機在發射空對空飛彈前準備階段，將雷達從廣範圍搜尋模式，切換為對目標集中照射的瞄準模式。

日召見中國大使抗議 要求避免再發生

日本外務省宣布，外務事務次官船越健裕七日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，對此事表示「極其遺憾，強烈抗議」，並嚴正要求避免再次發生。

據報導，小泉與馬勒斯會晤時，提到中國戰機雷達照射日本戰機事件，表示「我們將以堅定、冷靜態度應對此一事件，以確保地區和平與穩定」。馬勒斯則表示，澳洲對中國過去廿四小時的行動深表關切，這種情況「非常令人擔憂」，澳方希望日中互動是安全且專業的。

日本視澳為準盟友 出售軍艦明年簽約

馬勒斯進一步強調，澳洲「不希望看到台海現狀發生任何改變」，「我們將繼續以非常冷靜、理智和溫和的方式，就這些問題再次向中國提出交涉」。他還說，為了建立基於規則的國際秩序，澳洲將與日本攜手合作；不過，中國是澳洲最大的貿易夥伴，他也希望與北京保持富有成效的關係。

在此次會談中，日澳兩國同意加強軍事聯繫，以引領亞太地區的多邊國防合作。小泉和馬勒斯同意建立一套全面的「戰略防務協調框架」，並進一步討論細節。「美聯社」指出，東京當局一直在加速軍事建設，同時拓展防務關係，不再侷限於唯一的條約盟友美國，如今也已將澳洲視為「準盟友」。

馬勒斯六日也參觀長崎三菱重工造船廠，考察升級版「最上級」護衛艦生產情況。澳洲海軍九月選定引進十一艘該型護衛艦，做為澳洲海軍老舊艦隊的替代方案。馬勒斯此行與小泉確認將就此持續合作，推動在明年正式簽約。

針對中機對日機進行雷達照射的目的，分析指出，中國原本可以使用釋放熱焰彈等威嚇方式，卻採用雷達照射這種等同於「拔刀、亮出刀刃」的高度挑釁行為，可能是為了報復日本首相高市早苗上月在國會有關「台灣有事」的相關答詢，藉由採取更粗暴的軍事恫嚇手段，展現更強硬的態度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法