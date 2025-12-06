總統府憲兵淪共諜 首謀判7年定讞

憲兵二一一營時任中士賴重宇、黎育爾、下士林裕凱，及資通電軍上兵陳文豪被中國吸收為共諜，最高法院昨判刑五年十月至七年徒刑定讞。（資料照）

211營、資通電軍4士兵洩密 判刑5年10月至7年

負責總統府衛戍任務的憲兵二一一營時任中士賴重宇、黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪等四人，四年前先後被中國情報單位吸收為共諜，以手機翻拍單位秘密文件賣給中方，共獲取不法報酬一八四萬元，四人皆認罪，最高法院昨維持二審高等法院判決，依違背職務收賄罪、國家安全法洩漏應秘密公務文書等罪，各判刑五年十月至七年不等徒刑定讞。

最高法院維持二審判決

被判刑最重的是賴重宇七年，黎育爾六年七月、陳文豪六年五月、林裕凱五年十月。林裕凱撤回三審上訴而先行確定，已移監執行，賴等三人現仍在押，近期將移監服刑。

賴重宇引介同袍收賄竊密

檢方調查，被中共吸收的台籍黃姓男子（通緝中）於二〇二一年底，以金錢報酬引誘缺錢的賴重宇、陳文豪二人提供軍事情報，隔年四月陳文豪以手機翻拍公務上應秘密之文書轉傳給賴重宇，賴連同自己翻攝的文件傳給黃男轉交中方。陳文豪亦曾探詢數名資電部同袍賺外快的意願，但都遭拒。

賴重宇於調職前，引介學弟黎育爾接手竊密，黎退伍前引介林裕凱接棒，三人接力竊取機敏文件洩漏給中方，各人依資料機敏程度獲不同報酬，賴男收賄四十六萬、黎六十六萬元、陳四十五萬元、林廿六萬元。

法院判決斥責四人受國家長期栽培，分別職司戍衛總統府及情報等機敏單位，卻洩漏軍情嚴重危害國家安全，考量四人皆坦認犯罪並繳回犯罪所得，各自量刑並褫奪公權五至六年確定。

