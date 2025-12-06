為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    薛瑞福：美日協調台灣議題 傾向多做少說

    2025/12/06 05:30 政治中心／綜合報導
    美國前國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福指出，美國與日本協調台灣相關議題時，傾向「多做、少說」。（資料照）

    美國前國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福指出，美國與日本協調台灣相關議題時，傾向「多做、少說」。（資料照）

    中國持續反制日本首相高市早苗「台灣有事說」。美國前國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福談到美方立場時建議說，美國與日本協調台灣相關議題時，傾向「多做、少說」。例如日本在鄰近台灣的地區部署飛彈，即使不明說，戰略意涵已相當清楚。

    日在鄰近台灣地區部署飛彈 戰略意涵清楚

    喬治城大學昨舉行「日中關係及其對美國的影響」座談，根據中央社報導，薛瑞福說，公開立場與言詞在嚇阻策略中有其作用，但更重要的是實際行動。例如，日本防衛大臣小泉進次郎前往日本西南諸島，視察新部署的飛彈展示現場即使沒提到任何與台灣有關的話題，但從地理上看，這些部署地點與宮古海峽、台灣的距離顯而易見，意涵重大。

    薛瑞福表示：「川普政府傾向做得更多、說得更少，我認為這就是他們想回歸的軌道。不過，我們如今仍處在『川普風格』的世界，而他一貫有自己特有的行事方式。」

    川普政府對台立場方面，薛瑞福說，川普公開談論盟友與夥伴時的說話方式有時會讓人有些困惑。但美國政府內部官僚體系始終在其中扮演「好警察／壞警察」的角色，並針對情勢適當調整策略。他指出，就台灣議題而言，川普政府的表現其實相當不錯。第一任期對台軍售數量，比美國歷史上任何一屆政府都多，因此在安全保障與軍事協助這類問題上，「在川普任內會非常穩固」。

    美國前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文則指出，中國將試圖冷落、邊緣化高市至明年秋天主辦APEC（亞太經合會）領袖峰會，因為「你不可能辦成功的APEC峰會，卻沒有亞洲第二大經濟體、全球第三大經濟體日本的參與」。

    麥艾文說，中國主辦APEC這件事非常重要，因為這將是中國國家主席習近平在二〇二六年最重大的外交政策優先事項。他推測，APEC將是推動中日關係和緩的自然因素。再者，美國隨後將於佛羅里達州主辦二十國集團（G20）峰會，意味著高市早苗和習近平都會出席，自然會為雙方帶來一次修復互動的契機。

