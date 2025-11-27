「台灣就是台灣」、「我很尊敬台灣」 賴：川普兩句話道盡一切

美國總統川普（美聯社）

投書華郵感謝川普 美軍售打造台灣之盾

賴清德總統昨召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」並接受媒體提問。對於是否擔心「川習會」損傷台灣利益？賴清德說，美國總統川普近期說的：「台灣就是台灣」、「我很尊敬台灣」兩句話道盡一切，他也對台美關係有信心；賴強調，此時公布特別預算，和川習通話、對美關稅談判並無關聯。

賴總統也以「我將提升國防預算捍衛我們的民主」為題投書《華盛頓郵報》。賴總統表示，感謝川普總統展現美國全球領導力的重要性，我國政府將提出史無前例的四百億美元特別預算案（新台幣約一﹒二五兆元），向美方採購新型武器提升不對稱戰力，並加速打造「台灣之盾」，提高中國升溫情勢必須負擔的代價。

賴表示，台灣與美國在一九七九年「台灣關係法」與雷根總統「六項保證」建立的堅實基礎上，持續攜手維護台海和平與穩定，並共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力。時至今日，這些原則仍至關緊要。

與美國及理念相近國家合作 和平必勝

賴指出，感謝川普總統展現美國全球領導力的重要性，國際社會也在川普政府追求「實力帶來和平」的理念下，變得更加安全。一個強大且積極投入國際事務的美國，仍是全球穩定的基石，並能防範潛在衝突於未然。即使中國人民解放軍持續侵擾台灣鄰近區域，台灣始終保持冷靜及穩健。賴也強調，川普總統與雷根總統都深刻理解「實力帶來和平」的重要性，「我們深信，只要與美國及理念相近國家攜手合作，和平必將勝利。」

昨在記者會上，對於近期「川習通話」及明年四月登場的「川習會面」，賴清德表示，編列國防特別預算是基於保護國家安全、社會安定，讓人民持續享有民主自由的生活方式，以及跟友盟國家共同維護區域的和平穩定，已經籌備多時，跟最近美國川普總統跟中國國家主席習近平先生的對話是沒有關係的。

面對媒體追問，如何看待川普對台的安全支持？是否擔心「川習會」損傷台灣利益？賴表示，最近川普總統亞洲行之前，特別強調「台灣就是台灣」、「我很尊敬台灣」，這短短兩句話道盡一切。

被問到編列高額國防特別預算是否被美方施壓？賴總統回應，絕對不能夠倒果為因、本末倒置，編列國防特別預算的目的是保護國家安全、維護民主自由的生活方式，壓力來自中國這個併吞者的文攻武嚇、對台統戰滲透日益增強，台灣為保護自身安全、維護台海和平穩定，不得不對國家安全和區域和平穩定進行的投資。

