眾多中配看不下去 紛紛提出檢舉 錢麗煽動武統 可能被要求離境

中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，被註銷台灣身分與戶籍，有很多中配看不慣她的極端言行向政府檢舉，希望政府取消錢麗的居留權。（資料照，擷自臉書直播）

中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，被註銷台灣身分與戶籍。知情官員昨透露，錢麗被除籍後，退回「依親居留」狀態，有很多中配看不慣她的極端言行向政府檢舉，希望政府取消錢麗的居留權；一旦取消居留，便無法享有健保，亦須離開台灣。

官員：將召開聯審會 評估是否取消居留身分

錢麗為臉書社團「中國人民解放軍」管理員，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，廢止定居許可；民團也呼籲應註銷居留權，將她驅逐出境。官員表示，該案尚須時間處理，還在進行程序中。主管機關已取消錢麗的台灣身分，她目前仍有居留權，但最近又講了很多不適當的話，政府收到非常多的檢舉案，將召開聯審會、評估是否把居留身分取消。

「錢麗現在是『依親居留』，非長期居留！」官員說，錢麗雖被除籍，仍有居留權，也享有健保資格。不過，只要依親居留的資格被取消，就無法享有健保，也無法在台灣工作，亦須離開台灣。

官員透露，多數中配朋友都是熱愛台灣這塊土地，錢麗卻一直在製造台灣社會對立。近期有非常多的民眾寫檢舉信給主管機關，檢舉信有很大一部分是中配寫的。他強調，刻意煽動武統、喜歡統一的中配麻煩回去中國，大部分的中配是想在台灣落地生根，像錢麗、亞亞這種言行極端的是極少數，台灣是法治社會，若逾越相關規範，政府會依法處理。

