爭取參選北市長 吳怡農︰有5年基層歷練

爭取民進黨提名參選明年台北市長選舉的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，昨對外界質疑他不曾勝選、未擔任過公職，舉前總統蔡英文、前台北市長柯文哲及現任市長蔣萬安為例說明，民眾認同的是候選人的主張、工作能力以及信任度，他有政治圈外的實際歷練，是與其他人選最大不同的寶貴經驗。民進黨台北市黨部主委張茂楠說，黨內人才濟濟，各有特色，現階段以立委王世堅的好感度、期待值最高。

主委張茂楠︰王世堅好感度最高

外界點名民進黨可能的台北市長參選人選，包括立委王世堅、吳思瑤、前基隆市長林右昌、陸委會副主委梁文傑，以及社會民主黨籍台北市議員苗博雅等人，只有吳怡農實際送件黨中央爭取；吳怡農昨接受廣播節目專訪，談到他過去五年在基層的經營，主要在社區的組織、志工、家庭，而他在政治圈外的歷練，正是他與其他人不同的寶貴經驗。

外界質疑他沒有勝選及公職經驗，吳怡農強調，蔡英文選上總統前，沒有贏過一場選舉；柯文哲選上市長前，沒有參與任何選舉、政治工作；蔣萬安選上市長前，只待過一個立委辦公室。支持者認同的是他們的主張，判斷的是他有沒有工作能力，最後才決定信不信任。至於基層期待「母雞帶小雞」而非「小雞拱母雞」，吳怡農說，每位議員都是靠自己的實力當選，「母雞帶小雞」的比喻很不尊重議員；以雁子「領頭雁」的概念，用團隊的模式才能走得更遠。

張茂楠表示，北市長人選將徵召產生，檯面上很多人選都很優秀，但現階段以王世堅的好感度、期待值最高；很多人認為王世堅是正義的化身，講話沒有包袱，中間選民都很喜歡。

