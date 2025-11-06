民進黨擬推選苗栗縣長》 陳品安律師出身 本屆第一高票連任

民進黨擬提名苗栗縣議員陳品安參選縣長，陳表示如果黨中央需要她出戰，為了大局，她會勇於承擔責任。（資料照）

民進黨佈局二〇二六年地方選舉，昨召開選對會，下屆苗栗縣長選舉傾向提名苗栗縣議員陳品安。陳品安獲悉此訊息，略感吃驚，但表示感謝黨中央的信任與看重，一切以黨中央的決策為主，強調「如果主席與中央有需要我出戰，為了大局，我會勇於承擔責任。」

對此，尋求連任的國民黨籍苗栗縣長鍾東錦肯定陳品安是優秀的議員，不過，鍾東錦表示，不管對手是誰？他都是全力以赴，目前他就是做好縣政，爭取縣民的支持與認同。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦：全力以赴爭取連任

多年來與陳品安攜手合作的無黨籍苗栗縣議員曾玟學也肯定陳品安是個學養專業兼具的優秀議員，若陳品安願意承擔，他一定會全力支持。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦也肯定陳品安於議員期間監督縣政、為民服務的表現，並認為，苗栗是民進黨的艱困選區，若中央能提早完成提名或徵召，將有助地方黨部於選戰的進行，全黨公職人員也定會全力支持。

陳品安是律師出身，台灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，律師高考及格。二〇一八年參選通苑選區縣議員，初試啼聲就當選，二〇二二年選舉更獲該選區第一高票連任，當年她也與曾玟學共同擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部發言人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法