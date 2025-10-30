國民黨準副主席蕭旭岑赴中會宋濤 民進黨批：急赴中國「領旨」

即將出任國民黨副主席的蕭旭岑（左），28日在中國天津與中國國台辦主任宋濤（右）會見。（圖：馬英九基金會提供）

中國國台辦主任宋濤廿八日與準國民黨副主席蕭旭岑會面，聲稱兩岸關係邁入「新階段」並「推進統一」。民進黨昨批評，蕭尚未正式上任就急赴中國「領旨」，顯示中共統戰對象已重新鎖定國民黨核心，所謂「兩岸新階段」實為「統戰新階段」。蕭旭岑則回應，民進黨這些政客沒本事維持台海和平與兩岸關係，又阻止國民黨守護台灣人利益，是在扯台灣人後腿，對不起台灣人。

民進黨發言人吳崢指出，中共一方面在中國設立「台灣光復紀念日」，另一方面持續派軍機擾台，對台發動法律戰與恫嚇行動，這些都讓台灣社會感受不到任何新氣象，只有固有的壓迫與威脅。國民黨面對這些現實卻毫無擔當，不敢為台灣人民發聲，反而選擇與中共唱和，令人遺憾。

吳崢說，蕭旭岑赴中引用特定媒體民調，刻意營造台灣支持兩岸對話的假象，企圖在北京面前替國民黨加分，卻避而不談台灣人民所主張的是在對等與尊嚴的基礎上，由中國與台灣的民選合法政府展開交流，而非國共繞過政府的密室協商、私相授受。

蕭斥政治惡鬥 沒有回應價值

面對質疑，蕭旭岑表示，國民黨推動兩岸和平和解，符合絕大多數台灣人利益，近九成民意支持兩岸維持溝通管道。民進黨政客無恥又無能，政治惡鬥的攻擊，沒有回應的價值。

